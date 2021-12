Laurine van Riessen e Shanne Braspennincx, che sono risultate positive al covid nelle ultime ore, ma soprattutto Jeffrey Hoogland. Hoogland, che ha fatto registrare il picco Lavreysen ( Brutta tegola in vista della doppia tappa di Londra. Sono ben tre i pistard olandesi che non partiranno per la Capitale britannica causa covid. Parliamo di, che sono risultate positive al covid nelle ultime ore, ma soprattutto. Hoogland, che ha fatto registrare il picco più alto di velocità in questa UCI Track Champions League , non è risultato positivo ma, avendo dei sintomi, ed essendo il compagno della Braspennincx non ha ricevuto l'ok per la trasferta di Londra. Tutti e tre i pistard in questione, erano in gioco per la classifica della velocità, con Hoogland in corsa contro -30 dopo la trasferta in Lituania ). Classifica che si concluderà proprio a Londra visto l'annullamento della tappa di Tel Aviv

Le parole di Hoogland

Al momento ho alcuni sintomi, come mal di testa e il naso che cola e, soprattutto, sono a stretto contatto con Shanne che è la mia compagna. Anche se non sono risultato positivo al test, il medico della squadra mi ha consigliato di non viaggiare per Londra

Resta dunque un solo sprinter per la compagine olandese che viaggerà per Londra. È Harrie Lavreysen, uno dei pistard più rappresentativi di tutto il movimento. Ha vinto tre gare su quattro in questa Champions League di pista ed è leader della classifica di velocità.

Le parole di Lavreysen

Ho ricevuto i risultati del test PCR giovedì ed è stato negativo. In consultazione con il medico della squadra abbiamo deciso che possiamo viaggiare. Per fortuna questa settimana non mi sono allenato con Hoogland, altrimenti non sarei potuto andare a Londra

Lavreysen ha quindi l'ok per partire e provare a portare a casa la classifica generale. Un ulteriore risultato dopo 7 medaglie d'oro tra Olimpiadi, Europei e Mondiali (su 9 gare disputate). Ci saranno anche i due corridori di Endurance Kirsten Wild e Roy Eefting che hanno ricevuto un test negativo.

