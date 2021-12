Harrie Lavreysen davanti a Stefan Botticher. È questa l’ultima immagine della prima edizione della UCI Track Champions League, che dopo l’esordio di Maiorca, il passaggio a Panevezys e le due serate londinesi trova il suo epilogo. Un finale con i botti quello della capitale inglese, che oltre allo spettacolo ci ha consegnato i verdetti delle quattro categorie. Nella velocità maschile il dominatore è stato Harrie Lavreysen, tanto forte quanto caparbio nel resistere agli attacchi di Stefan Botticher. Stesso discorso per Emma Hinze, ferita dalla caduta di ieri ma testarda abbastanza per tornare in pista e mettere la ruota davanti alla rivale (e amica) Lea Friedrich. Assolutamente incontrastato invece il regno di Katie Archibald, che si è dimostrata troppo superiore nell’endurance femminile, mentre da cuore in gola il successo di Gavin Hoover, nuovo re nell’endurance maschile. Ecco tutte le graduatorie e la posizione degli italiani.

La classifica generale dell'Endurance maschile

È stato un finale al cardiopalma. Come quelli dei film. Gavin Hoover sorpassa Sebastian Mora all’ultima curva e si prende lo scettro della classifica endurance. Lo fa comportandosi bene in entrambe le prove, ma soprattutto grazie al declassamento che retrocede lo spagnolo nella gara ad eliminazione. L’americano chiude quarto, mette la freccia e festeggia una rimonta fantastica. Meno di buon umore Michele Scartezzini, che termina la competizione al 9° posto e con tanto amaro in bocca. L’italiano sbaglia i rapporti, scegliendoli troppo agili, e dopo un bellissimo 5° posto nello Scratch finisce 12° nell’Eliminazione, gettando alle ortiche la possibilità di chiudere tra i primi 7.

La classifica

Pistard Punti 1. Gavin Hoover 107 2. Sebastián Mora 102 3. Corbin Strong 93 4. Iúri Leitão 84 5. Aaron Gate 84 6. Kelland O'Brien 74 7. Rhys Britton 74 8. Roy Eefting 71 9. Michele Scartezzini 62 10. Alan Banaszek 56

Scartezzini eliminato troppo presto: solo 12° e 9° nella generale

La classifica generale dell'Endurance femminile

Katie Archibald è fin noiosa da commentare - guardate il distacco in classifica e capite da soli come il rendimento di questa ragazza non abbia il minimo senso - per cui vale la pena concentrarsi su Silvia Zanardi. La piacentina aveva una buona chance per rientrare tra le prime 7 della generale, ma il 13° posto nello Scratch (vera bestia nera per lei) e il 9° nell’Eliminazione non l’hanno aiutata. Sicuramente sono mancate le gambe, oltre ad un feeling difficile da trovare con le gare più corte, ma nella nostre valutazioni non dobbiamo mai dimenticare l'anno di nascita dell'atleta in forza al team BePink: il 2000. Il 9° posto complessivo non rende merito al suo talento, ma siamo sicuri che lavorerà per migliorare.

La classifica

Pistard Punti 1. Katie Archibald 145 2. Kirsten Wild 100 3. Annette Edmondson 97 4. Maggie Coles-Lyster 94 5. Yumi Kajihara 81 6. Anita Yvonne Stenberg 75 7. Olivija Baleisyte 74 8. Maria Martins 68 9. Silvia Zanardi 61 10. Emily Kay 52

Archibald 2a e classifica ipotecata: vince Kajihara, Zanardi 13a

La classifica generale della Velocità maschile

Il Re è vivo. Evviva il Re! Per quanto Stefan Botticher ci abbia provato con le sue swattate, Harrie Lavreysen si è dimostrato superiore anche nella seconda tappa di Londra. L'olandese, dopo aver chiuso il Keirin alle spalle del rivale tedesco, ha vinto l'ennesima Sprint della sua carriera, completando la trasformazione da Principe a Re e concludendo in bellezza l’opera iniziata in quel di Maiorca. Con 147 punti è stato il top scorer dell'intera manifestazione. Un fenomeno generazionale.

La classifica

Pistard Punti 1. Harrie Lavreysen 147 2. Stefan Bötticher 133 3. Mikhail Iakovlev 72 4. Vailijus Lendel 72 5. Jair Tjon En Fa 71 6. Nicholas Paul 71 7. Kevin Quintero Chavarro 62 8. Rayan Helal 60 9. Denis Dmitriev 48 10. Jai Angsuthaswit 47

Kuboki a terra: Lavreysen scioccato dopo la botta in pista

La classifica generale della Velocità femminile

Dopo il crash di venerdì sera e il poco recupero tra un evento e l’altro forse qualcuno nutriva dei dubbi sulle possibilità di vincere di Emma Hinze, ma in pochissime pedalate la 24enne tedesca è riuscita a diradare ogni cattivo presagio. La nativa Hildesheim, anche nella serata di Londra 2, ha messo subito le cose in chiaro vincendo d’autorità la prova Sprint, e poco dopo ha controllato ogni velleità di Lea Friedrich nello Scratch portando a casa il premio più ambito. Sicuramente non sulla stessa linea d’onda ma altrettanto soddisfatta anche Miriam Vece: la lombarda non ha raggiungo finali, ma è riuscita a confermare la top10. Un bell’esordio.

La classifica

Pistard Punti 1. Emma Hinze 128 2. Lea Sophie Friedrich 118 3. Kelsey Mitchell 102 4. Martha Bayona Pineda 86 5. Olena Starikova 84 6. Mathilde Gros 67 7. Simona Krupeckaite 60 8. Yana Tyschenko 60 9. Lauriane Genest 53 10. Miriam Vece 52

Volata a 2 o a 3, vince sempre la Hinze: rivivi il duello con Shmeleva

