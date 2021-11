diventate a tre corridori e non più con il duello testa-a-testa. E, soprattutto, tutto in gara secca, senza più ricorrere alla sfida al meglio delle tre. Detto questo, Hinze, in quello maschile sempre Lavreysen. C'è però qualche piacevole sorpresa: il russo Iakovlev e la nostra Miriam Vece che ha raggiunto anche la finale del Keirin ( Diamo un occhio a quanto successo nelle discipline veloci in questa prima giornata della UCI Track Champions League da Maiorca. Sono le discipline che hanno subito le maggiori novità su tutti, visto che le Sprint sonoe non più con il duello testa-a-testa. E, soprattutto, tutto in gara secca, senza più ricorrere alla sfida al meglio delle tre. Detto questo, in campo femminile vince sempre la, in quello maschile sempre. C'è però qualche piacevole sorpresa: il russoe la nostrache ha raggiunto anche la finale del Keirin ( guarda tutte le classifiche ).

Keirin femminile: torna a vincere la Mitchell, ma che Vece

Tra le donne si comincia con il Keirin: passa la vincente di ogni batteria, più le rispettive seconde. Alla finalissima accedono le solite Kelsey Mitchell, Emma Hinze e Lea Sophie Friedrich, ci sono anche Mathilde Gros, Martha Bayona Pineda e la nostra Miriam Vece che si è qualificata nella batteria della Gros, lasciandosi alle spalle Sato e Shmeleva. L'azzurra è una sorpresa, così come la colombiana Bayona Pineda che prende il posto della Genest, declassata all'ultimo posto della sua batteria per una volata irregolare. Nella finale sembra essere sfida tra Hinze e Friedrich, ma da dietro c'è la rimonta insperata della Mitchell che si mette che supera entrambe. Ai Mondiali aveva deluso, ma qui ha ricordato a tutte perché è la campionessa olimpica in carica. Vece chiude col 6° posto in finale.

Vece bravissima: è finale nel Keirin, rivivi la volata

Kelsey Mitchell trionfa nel Keirin: rivivi la rimonta

Sprint femminile: Hinze batte Friedrich nel derby

Dopo l'exploit nel Keirin, la Vece non riesce a ripetersi anche nella Sprint anche se - in teoria - sarebbe più una disciplina nelle sue corde rispetto al Keirin. La stanchezza gioca però un brutto scherzo e avanza la Braspennincx. Semifinali molto competitive: da una parte passa la Hinze che fa fuori la Genest e Braspennincx, dall'altra passa la Friedrich che batte Mitchell e Starikova. Insomma, torna la sfida tra Hinze e Friedrich che abbiamo già visto al Mondiale, ma il derby lo vince la Hinze con il tempo di 11''290 a 63,773 km/h.

Vince la campionessa del mondo: Hinze batte la Friedrich nel derby

Sprint maschile: Lavreysen batte la sorpresa Iakovlev

Tra gli uomini si parte con la Sprint e qui non abbiamo grosse sorprese fino alle semifinali. Il solito Lavreysen batte Nicholas Paul e Rudyk, ma dall'altra parte cade Hoogland che viene battuto non da Bötticher, ma addirittura dal russo Iakovlev. Il 21enne però se l'è meritata accedendo alla finale contro il Campione del mondo. Qui però non c'è storia, con Lavreysen che gli scatta in faccia e lo lascia lì vincendo con il tempo di 10''288 a 69,984 km/h.

Lavreysen non si batte! Distrutto Iakovlev nello Sprint

Bötticher mette nel sacco Lavreysen e Hoogland: rivivi la volata

Keirin maschile: Bötticher batte i due olandesi

Gare intense e molto volte da intervenire la VAR per assegnare la vittoria. È così per Hoogland che rischia di rimanere fuori in batteria, è così per Bötticher proprio nella finalissima. In finale ci arrivano Lavreysen, Hoogland, Bötticher, Paul, Barrette e Yamasaki (protagonista di una clamorosa caduta in partenza), ma pare subito chiaro che a giocarsi la vittoria siano i soliti. Derby Lavreysen-Hoogland? Sembra fatta per Lavreysen, ma spunta Bötticher che brucia gli olandesi e si porta a casa il successo dopo una prova di 10''320 a 69,765 km/h.

