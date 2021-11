Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, UCI Track Champions League - La Champions cambia le volate: le sprint passano da 2 a 3 corridori

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Importante innovazione e modifica per quanto riguarda le sprint, disciplina che comporrà la classifica della velocità. Le batterie della sprint infatti non vedrà più il testa a testa tra due pistard, ma in pista ci saranno ben due corridori.

00:03:59, un' ora fa