Michele Scartezzini fresco di medaglia d'argento mondiale Scratch e Corsa ad eliminazione, nell'ambito delle corse Endurance, e cerca continuità dopo il Mondiale di Roubaix. E dire che aveva appena patito una delusione immensa, quella dell'esclusione dalle Olimpiadi di Tokyo. Lui ha saputo trovare la strada per rilanciarsi e ora punta ad altri obiettivi, mantenendo tutte le proprie ambizioni. Dopo aver visto le potenzialità della nostra Silvia Zanardi , e aver dato un occhio alle favorite in campo femminile , andiamo a scoprire anche quelli che saranno i protagonisti della Champions League in campo maschile. Avremo un solo rappresentate italiano,

La delusione di Tokyo

Quanto tempo è passato dalle Olimpiadi di Tokyo? Ormai qualche mese, ma la ferita resta sicuramente aperta. Dopo anni di risultati e sacrifici, Michele Scartezzini scoprì di non essere convocato per Tokyo, se non come riserva. Né per l'inseguimento a squadre - che ha vinto poi l'oro olimpico - né per la Madison. Una delusione tremenda per il pistard veronese che non è riuscito a partecipare alla sua seconda Olimpiade, dopo Rio 2016 (là dove fece parte del quartetto). Una brutta botta anche se relativa agli ultimi risultati. 'Scarte' aveva convinto nel 2019, ma non nel 2020 dove aveva conquistato solo una medaglia di bronzo ai Mondiali di Berlino. Bronzo nell'inseguimento a squadre, venendo però sostituito da Milan dopo le qualificazioni. Idem nel 2021 dove, a parte i campionati italiani con Lamon (nell'Americana), non aveva convinto il ct. Insomma, ci poteva stare la mancata convocazione ma, al netto della delusione, Scartezzini ha guardato avanti, a caccia di nuovi stimoli.

La bellissima medaglia di Roubaix

Michele Scartezzini che non era partito benissimo, con un 8° posto nella Corsa a Punti, mai in corsa per fare una medaglia. Poi, per una serie di congiunzioni astrali, il ct Villa ha deciso di puntare su di lui per la Madison, in coppia con Simone Consonni. Non un duo inedito, ma sicuramente poco utilizzato, visto che nel Lancio all'Americana il titolare/capitano è sempre stato Elia Viviani. Mentre Viviani, però, si preparava per la Corsa ad eliminazione, medaglia d'argento, con anche un po' di rammarico. Roubaix terra di conquiste. Dopo il clamoroso successo di Sonny Colbrelli nella Parigi-Roubaix , nel velodromo all'aperto, un paio di settimane dopo la Nazionale italiana di pista ha fatto incetta di medaglie nel velodromo al chiuso, in occasione dei Mondiali. Ben 10 i metalli conquistati dagli azzurri, record assoluto nella nostra storia in una rassegna iridata. Ad 'approfittarne' ancheche non era partito benissimo, con un 8° posto nella Corsa a Punti, mai in corsa per fare una medaglia. Poi, per una serie di congiunzioni astrali, il ct Villa ha deciso di puntare su di lui per la Madison, in coppia con. Non un duo inedito, ma sicuramente poco utilizzato, visto che nel Lancio all'Americana il titolare/capitano è sempre stato. Mentre Viviani, però, si preparava per la Corsa ad eliminazione, disciplina dove è diventato campione del mondo , Scartezzini e Consonni facevano il diavolo a quattro nella Madison. Una fantastica, con anche un po' di rammarico.

L'Italia ha condotto la corsa fino a metà gara, quando ha subito il sorpasso dalla Danimarca, senza però lasciarli andare in fuga. All'ultimo sprint utile si era ancora in corsa per l'oro. Tanta roba per Scartezzini che ha animato con le sue volate quella gara e che, appunto, ha sfiorato il metallo più prezioso. Un bella rinascita per un corridore che era stato scartato per le Olimpiadi.

Parigi 2024 è un obiettivo, ma in questa Champions...

E, partendo da questo risultato, Scartezzini prenota a questo punto le prossime Olimpiadi. Non farà più parte del treno dell'inseguimento a squadre, ma si è rivalutato tantissimo in ottica Madison. Ok che Viviani resta pur sempre il capitano, ma la coppia Scartezzini-Consonni ha portato risultati. Quelli che Consonni-Viviani, ahimè, non ha mai fatto nelle competizioni internazionali precedenti. Fra tre anni, inoltre, Elia potrebbe concentrarsi più sull'Omnium (a caccia della terza medaglia in tre Olimpiadi diverse), potendo così lasciare semaforo verde all'amico Scartezzini. Ma prima di Parigi ci saranno Baleari, Lituania, Londra e Tel Aviv. Scartezzini è iscritto alle discipline Endurance: Scratch e Corsa ad eliminazione. Parliamo di un Omnium mascherato e ridotto. Ma il veronese è specialista dello Scratch e cercherà di ottenere il risultato migliore possibile, prima di provarci anche nell'Eliminazione. Si può sognare? Sì. La startlist di questa Champions non vede un vero dominatore - in campo maschile - e se 'Scarte' avrà la stessa gamba di Roubaix perché non provarci?

