Lavreysen e Hoogland, protagonisti alle Olimpiadi Gate che Dopo aver dato un occhio a favorite e superstar in campo femminile , facciamo lo stesso per quanto riguarda gli uomini, dopo aver approfondito speranze e ambizioni di Michele Scartezzini. Abbiamo preso tre uomini pesanti, di gente abituata ormai a vincere ad un certo livello. Gli olandesi, protagonisti alle Olimpiadi e ai Mondiali , oltre al neozelandeseche ha battuto Viviani nell'Omnium agli ultimi Mondiali di Roubaix. Insomma, nomi che già conosciamo e che proveranno ad essere protagonisti anche in Champions League.

Harrie Lavreysen

Che dire... Insieme a Matthew Walls, l'olandese delle discipline veloci è stato il miglior atleta di questo 2021 parlando di ciclismo su pista. Là dove è andato ha conquistato una medaglia d'oro. Ha vinto il titolo olimpico nella Sprint e nella Team Sprint, poi ha vinto il titolo iridato nella Sprint, nella Team Sprint e ancora nel Keirin. In pratica, sa solo vincere. La stagione è stata lunga, ma l'olandese volante ha ancora fame. Ci sarà Hoogland impensierirlo, ma dovrebbe essere il favorito numero 1 per conquistare la classifica della velocità della prossima Champions League.

Jeffrey Hoogland

Anche Hoogland ha vinto pesantemente in questa stagione e sembra l'unico che possa impensierire Lavreysen nella velocità nella prossima Champions. Anche se, l'altro olandese ha sempre perso negli scontri diretti di questo 2021. Battuto nella sprint alle Olimpiadi, battuto nella sprint e nel keirin ai Mondiali. Insomma, il favorito è Lavreysen, al massimo c'è Hoogland. È roba tra olandesi.

Aaron Gate

Dando uno sguardo alla categoria Endurance, invece, spicca il nome di Aaron Gate. È uno dei pistard con più fame tra quelli presenti in Champions League. Non è stato convocato per le Olimpiadi di Tokyo, ma lui si è rifatto ai Mondiali prendendosi un argento nell'Omnium. È vero che è sempre stato uno degli specialisti, nonché campione del mondo nel 2013, ma era dal 2017 che non conquistava una medaglia iridata in questa prova. Essendo specialista dell'Omnium, appunto, conosce molto bene meccanismi e dinamiche di Scratch e Corsa ad eliminazione. Insomma, per qualità ed esperienza è il favorito per la classifica dell'Endurance. Michele Scartezzini permettendo.

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

