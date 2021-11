Lavreysen, Hinze e Archibald. Unica sorpresa, se vogliamo, è Corbin Strong che ha fatto 2 su 2 nell'Endurance, vincendo sia lo Scratch che la Corsa ad eliminazione. Campione del mondo nella Corsa a punti nel 2020, a Roubaix il neozelandese aveva fatto solo 7° nella stessa prova, non gareggiando nelle altre competizioni. Male vedendo i risultati di oggi... Qualche novità, ma anche tante conferme. Questo è quello che ci ha detto il day 1 dell'UCI Track Champions League, il nuovo torneo innovativo del ciclismo su pista . A vedere i primi quattro leader di giornata, tre su quattro sono stati campioni del mondo due settimane fa a Roubaix e quindi non ci stupiamo nel vedere sul podio i vari. Unica sorpresa, se vogliamo, èche ha fatto 2 su 2 nell'Endurance, vincendo sia lo Scratch che la Corsa ad eliminazione. Campione del mondo nella Corsa a punti nel 2020, a Roubaix il neozelandese aveva fatto solo 7° nella stessa prova, non gareggiando nelle altre competizioni. Male vedendo i risultati di oggi...

La classifica generale della Velocità femminile

Pistard Punti 1. Emma Hinze 37 punti 2. Kelsey Mitchell 35 punti 3. Lea Sophie Friedrich 30 punti 4. Martha Bayona Pineda 22 punti 5. Miriam Vece 19 punti

In campo femminile si è partiti con il successo della Mitchell nel Keirin, ma nella Sprint ha trionfato ancora una volta la campionessa del mondo Emma Hinze che ha battuto nel derby la Friedrich. In campo maschile Inattaccabile Lavreysen che ha vinto la Sprint in finale contro il giovane Iakovlev: nel Keirin è arrivato 2° alle spalle di Bötticher.

La classifica generale della Velocità maschile

Pistard Punti 1. Harrie Lavreysen 37 punti 2. Stefan Bötticher 33 punti 3. Jeffrey Hoogland 30 punti 4. Nicholas Paul 24 punti 5. Mikhail Iakovlev 18 punti

Ricordiamo che le classifiche di Velocità si calcolano prendendo i piazzamenti nelle gare di Keirin e di Sprint

La classifica generale dell'Endurance femminile

Pistard Punti 1. Katie Archibald 33 punti 2. Maggie Coles-Lyster 30 punti 3. Olivija Baleisyte 28 punti 4. Kirsten Wild 25 punti 5. Annette Edmondson 23 punti 10. Silvia Zanardi 11 punti

Dopo il successo a sorpresa di Maggie Coles-Lyster nello Scratch, Katie Archibald ha messo le cose in chiaro stravincendo la Corsa ad eliminazione. Kirsten Wild per ora è 4a, mentre Silvia Zanardi si piazza al 10° posto dopo le prime due prove. Poteva fare molto di più nello Scratch... In campo maschile la sorpresa è stata Corbin Strong. Non che non conoscessimo il neozelandese che è già stato campione del mondo, ma ha fatto un 2 su 2 impressionante. Si fa vedere bene anche Iúri Leitão, partenza troppo lenta per Scartezzini qui a Maiorca.

La classifica generale dell'Endurance maschile

Pistard Punti 1. Corbin Strong 40 punti 2. Iúri Leitão 28 punti 3. Gavin Hoover 27 punti 4. Roy Eefting 22 punti 5. Aaron Gate 20 punti 12. Michele Scartezzini 4 punti

Ricordiamo che le classifiche di Endurance si calcolano prendendo i piazzamenti nelle gare di Scratch e Corsa ad eliminazione.

