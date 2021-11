Premium Ciclismo su pista UCI Track Champions League | Panevezys 17:30-21:15 Live

Ore 18:24 - KELSEY MITCHELL ELIMINATA!!! Altra eliminazione a sorpresa, fuori la campionessa olimpica che viene battuta dalla padrona di casa Simona Krupeckaite.

Ore 18:20 - FRIEDRICH ELIMINATA!!! Che sorpresa, la tedesca va subito fuori. Passa la Starikova.

Ore 18:19 - Tocca adesso alla Friedrich nella batteria con Starikova e van Riessen.

Ore 18:17 - Lauriane Genest passa invece la terza batteria. Battute Sato e Bayona Pineda.

Ore 18:15 - Niente da fare per Miriam che anche nella tappa di Maiorca era stata eliminata al 1° turno. E dire che ai Mondiali era andata avanti fino ai quarti di finale. Diciamo che le volate a 3 modificando totalmente i valori in campo.

Ore 18:14 - Miriam Vece eliminata!!! Vince la Verdugo la sua batteria, battendo la Tyshchenko.

Ore 18:12 - Miriam è nella batteria con Verdugo e Tyshchenko.

Ore 18:11 - TOCCA A MIRIAM VECE!!!

Ore 18:10 - Mathilde Gros vince la prima batteria della sprint maschile battendo la Voinova e la campionessa olimpica Braspennincx.

Ore 18:00 - Che rapporti useranno i nostri ragazzi?

Scartezzini

62x15 per l'eliminazione,

63x16 per lo Scratch,

---

Zanardi

52x14 per l'eliminazione,

53x14 per lo Scratch,

---

Vece

60x15 per la Sprint,

62x15 per il Keirin,

Ore 17:55 - E questa, invece, le classifiche dell'Endurance che ha al suo interno le prove di Scratch e Corsa ad Eliminazione. Là dove ci saranno Michele Scartezzini e Silvia Zanardi.

1. Katie Archibald 33 punti;

2. Maggie Coles-Lyster 30 punti;

3. Olivija Baleisyte 28 punti;

4. Kirsten Wild 25 punti;

5. Annette Edmondson 23 punti;

10. Silvia Zanardi 11 punti;

----

1. Corbin Strong 40 punti;

2. Iúri Leitão 30 punti;

3. Gavin Hoover 27 punti;

4. Aaron Gate 20 punti;

5. Roy Eefting 20 punti;

12. Michele Scartezzini 4 punti

Ore 17:50 - Visto che ci siamo ricordiamo le classifiche dopo la prima tappa. Prima parliamo delle classifiche di velocità:

1. Harrie Lavreysen 37 punti;

2. Stefan Bötticher 33 punti;

3. Jeffrey Hoogland 30 punti;

4. Nicholas Paul 24 punti;

5. Mikhail Iakovlev 18 punti;

-----

1. Emma Hinze 37 punti;

2. Kelsey Mitchell 35 punti;

3. Lea Sophie Friedrich 30 punti;

4. Martha Bayona Pineda 22 punti;

5. Miriam Vece 19 punti;

Ore 17:48 - Miriam Vece che userà un 62/15 come rapporto, anche se ha specificato che la scelta definitiva arriverà in base a quelle che saranno le sue sfidanti.

Ore 17:45 - Dopo il 1° turno della Sprint maschile, toccherà invece al Keirin femminile. L'altra volta, ci fu l'exploit di Miriam Vece che riuscì ad arrivare in finale in una disciplina che pratica molte poche volte. Speriamo che Miriam ci possa far godere ancora.

Ore 17:45 - Vediamo quindi se Lavreysen avrà rivali in questa tappa, intanto è comunque il leader della classifica di velocità visto il 1° posto nella Sprint maschile e il 2° posto nel Keirin. Nel Keirin aveva vinto Bötticher che aveva fatto registrare la velocità più alta di tutta la prima giornata: 75 km/h. Pazzesco.

Ore 17:35 - Si comincerà con il 1° turno della sprint maschile. Ci sarà il solito duello tra Lavreysen e Hoogland, ma occhio anche ai vari Iakovlev e Bötticher. Iakovlev è arrivato in finale della Sprint maschile - con Lavreysen - l'ultima volta, Bötticher ha vinto invece la prova del Keirin.

Ore 17:30 - Buon pomeriggio a tutti gli amici di Eurosport da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca). Quest'oggi siamo in DIRETTA da Panevezys, in Lituania, per la seconda dall'UCI Track Champions League. Daremo un occhio di riguardo, ovviamente, ai nostri tre azzurri: Miriam Vece, Silvia Zanardi e Michele Scartezzini.

