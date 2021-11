Miriam Vece. Parliamo ovviamente dei nostri rappresentati in vista della velocità anche se, giusto ricordarlo, la cremasca è ormai da qualche anno la nostra 'sola' atleta in questa categoria a livello nazionale. Tra i professionisti, infatti, non ci sono altri italiani ad esplorare queste disciplina della pista, con Miriam che purtroppo pratica un po' nel deserto. È comunque arrivata 5a ai Mondiali nella sua disciplina, la 500 metri da fermo, senza dimenticare il bronzo iridato nel 2020. Comunque tanta roba| Nella Champions League si cimenterà nella Sprint, provando cogliere una grande occasione: quella di migliorare contro le migliori della 'classe'. La Sprint, infatti, è una disciplina olimpica e migliorando ancora, potrebbero aprirsi per lei le porte di Parigi 2024. Dopo aver analizzato passato, ambizioni e sogni di Silvia Zanardi , ma anche quelli di Michele Scartezzini , chiudiamo il ciclo di focus sugli atleti italiani con. Parliamo ovviamente dei nostri rappresentati in vista della UCI Track Champions League che, da sabato 6 novembre, animerà i nostri sabati con la nuova appassionante competizione di ciclismo su pista. Miriam sarà la nostra sola atleta nellaanche se, giusto ricordarlo, la cremasca è ormai da qualche anno la nostra 'sola' atleta in questa categoria a livello nazionale. Tra i professionisti, infatti, non ci sono altri italiani ad esplorare queste disciplina della pista, con Miriam che purtroppo pratica un po' nel deserto. È comunque arrivata 5a ai Mondiali nella sua disciplina, la, senza dimenticare il bronzo iridato nel 2020. Comunque tanta roba| Nella Champions League si cimenterà nella Sprint, provando cogliere una grande occasione: quella di migliorare contro le migliori della 'classe'. La, infatti, è una disciplina olimpica e migliorando ancora, potrebbero aprirsi per lei le porte di Parigi 2024.

Miriam Vece: la sola atleta italiana della velocità

Ahimè, né nella Sprint né nel Keirin abbiamo i migliori al mondo. E dire che, nel passato, in campo maschile sono arrivati diversi ori nella Sprint alle Olimpiadi. Basti pensare che tra il 1948 e il 1968, l'Italia della velocità ha conquistato quattro ori olimpici, tre argenti e un bronzo. Ma i tempi di Mario Ghella, Enzo Sacchi, Sante Gaiardoni e Giovanni Pettenella sono ormai andati. Gli ultimi a provarci in Italia furono Roberto Chiappa e Elena Frisoni, ma con fortune alterne. Ora, invece, c'è solo Miriam Vece che deve fare tutto senza punti di riferimento, essendo l'unica professionista tra gli italiani. Lei ha comunque dato tutta se stessa, considerando che ha conquistato in carriera 7 medaglie tra Mondiali e Europei giovanili (juniores e Under 23), oltre al bronzo di Berlino dello scorso anno nella 500 metri da fermo.

I quarti di finale di Roubaix: non un risultato scontato

In realtà, a Roubaix, la nostra Miriam non è andata fortissimo nella sua disciplina. È passata da 3a a 5a, peggiorando la sua prestazione dell'anno precedente. Questo parlando dei 500 metri da fermo... Ma Miriam Vece si è mossa in mostra anche nella Sprint, là dove ha raggiunto un risultato davvero insperato alla viglia. Da semplice comparsa, la pistard cremasca ha scalato i turni: qualificazioni, vittoria nei 16esimi contro Yarli Mosquera e vittoria agli ottavi contro Martha Bayona Pineda. Tre turni passati per poi raggiungere i quarti di finale. Lì ha perso contro la Friedrich, ma c'era poco da fare contro una ragazza che ha conquistato tre ori nella rassegna iridata. Anzi, questa scalata di Miriam lascia ben sperare...

Champions League: un'occasione per poter crescere

Ecco che questo sarà l'obiettivo di Miriam Vece che punta a migliorare tanto nella Sprint e diventare, perché no, un punto di riferimento a livello internazionale. Adesso ogni gara diventa importante per bruciare le tappe, crescere e conquistare qualche piazzamento di lusso (magari agli Europei). Questa Champions League sarà importantissima per lei, proprio per far partire quel percorso di crescita che potrebbe portarla a Parigi 2024. Sarebbe spettacolare riportare qualche corridore di velocità alle Olimpiadi. Lei ci proverà. È vero che la Sprint femminile, e più in generale anche il Keirin femminile, ha le migliori interpretati anche in questa Champions. Ma la Vece, siamo sicuri, farà parlare di sé.

Dove e come guardare la Track Champions League

