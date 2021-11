Ciclismo su Pista

CICLISMO SU PISTA, UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Panevėžys è già alle spalle: il prossimo appuntamento è Londra

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Dopo la Lituania tutti in Inghilterra. Doppio appuntamento londinese in arrivo per la Champions su pista.

00:02:01, un' ora fa