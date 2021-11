8.000€ se vincevi un titolo iridato, un po' pochino, e solo se lo vincevi in una disciplina dicasi olimpica. Perché se vincevi l'oro in una disciplina non olimpica ti spettavano solo 5.000€. Ahimè, lo sappiamo, il ciclismo su pista non è lo sport con il quale ci si arricchisce di più. Ma andiamo a vedere se le cose cambiano con la nuova UCI Track Champions League, nuovo torneo della pista. Abbiamo visto qualche giorno fa il Qualche settimana fa abbiamo visto i guadagni dei pistard ai Mondiali di Roubaix.se vincevi un titolo iridato, un po' pochino, e solo se lo vincevi in una. Perché se vincevi l'oro in una disciplina non olimpica ti spettavano solo. Ahimè, lo sappiamo, il ciclismo su pista non è lo sport con il quale ci si arricchisce di più. Ma andiamo a vedere se le cose cambiano con la nuova UCI Track Champions League, nuovo torneo della pista. Abbiamo visto qualche giorno fa il discorso paritario tra uomini e donne , con montepremi da 500mila euro equamente diviso tra i due generi. Ma quanto va esattamente nelle casse dei corridori in caso di vittoria? Facciamo chiarezza...

Quanto si guadagna ad ogni gara vinta?

Ad

Piazzamento Premio 1° 1.000€ 2° 800€ 3° 650€ 4° 450€ 5° 350€ 6° 250€ 7° 175€ 8° 100€ 9° 75€ 10° 50€

Per gara vinta si intende ogni singola prova all'interno di una tappa della nuova UCI Track Champions League. Considerando che ogni corridore affronterà due prove per giornata, dunque, potrà portare a casa 2000€ in caso di en plein. In questo caso non c'è differenza rispetto alla categorie delle prove: c'è lo stesso premio che tu vinca una gara di Scratch o di Sprint.

Quanto si guadagna a vincere la classifica generale della Champions?

Piazzamento Premio 1° 25.000€ 2° 15.000€ 3° 12.000€ 4° 10.000€ 5° 7.500€ 6° 5.000€ 7° 3.500€ 8° 2.750€ 9° 2.500€ 10° 2.250€ 11° 2.000€ 12° 1.750€ 13° 1.500€ 14° 1.250€ 15° 1.000€ 16° 750€ 17° 500€ 18° 250€

25.000€ tutti in un colpo. Ma dovrà essere stato bravo a conquistare la classifica dopo 5 tappe. Sono dei premi, economicamente parlando, all'altezza? A vincere una tappa E infine ecco i premi assegnati in base alle classifiche generali finali. Si porta a casa qualcosina anche il 18° in classifica, anche se il colpo lo fa il primo della classe contutti in un colpo. Ma dovrà essere stato bravo a conquistare la classifica dopo 5 tappe. Sono dei premi, economicamente parlando, all'altezza? A vincere una tappa del Giro d'Italia si portano a casa 11.000 €...

C'è da ricordare che ad ogni corridore viene riconosciuto un bonus di partecipazione di 1500€, oltre al pagamento delle spese di vitto, alloggio e di viaggio per presenziare all'evento. Ogni pistard riceverà la quota di partecipazione e i premi che avrà collezionato solo a fine torneo, questo perché alla firma del contratto ha garantito la sua partecipazione a tutti e 5 gli eventi. Qualora dovesse ritirarsi prima della conclusione dei 5 eventi, infatti, non gli verrebbero riconosciuti né i premi né i punti UCI conquistati per i rispettivi ranking, a parte le spese di viaggio. Tutto questo a meno di una motivazione valida: qualora dovesse non poter proseguire a causa di un infortunio (con referto della visita medica alla mano), il singolo corridore riceverebbe comunque il compenso dei premi conquistati fino al suo infortunio.

