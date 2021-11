Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, UCI Track Champions League - Rivivi la vittoria di Coles-Lyster nello Scratch con una pazza fuga

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - E se in campo maschile si è risolta in volata, lo Scratch femminile ha visto invece trionfare una fuggitivia. A metà gara ci ha provato la canadese Coles-Lyster e non è stata più ripresa.

00:04:42, 30 minuti fa