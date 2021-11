Va in archivio la seconda tappa dell'UCI Track Champions League, con la trasferta in Lituania che - in un certo senso - ha visto gli stessi dominatori della precedente puntata. Harrie Lavreysen è il dominatore della velocità dopo aver fatto doppietta in serata con i successi nella Sprint e nel Keirin. Katie Archibald fa lo stesso nell'Endurance (scratch + corsa ad Eliminazione), mentre Emma Hinze non fa 2 su 2, ma si porta a casa la vittoria nella Sprint e un buon piazzamento nel Keirin per ribadire la sua leadership nella classifica della velocità femminile. La sorpresa è stata Sebastian Mora che vince sia lo Scratch maschile che la corsa ad eliminazione. Con il flop di Corbin Strong è ora lo spagnolo il leader della classifica Endurance maschile. E gli italiani? Andiamo a vedere il dettaglio...

La classifica generale dell'Endurance maschile

Bel salto in avanti di Michele Scartezzini che ora si trova 9° a quota 30 punti. In realtà è un buon piazzamento che si può migliorare nelle prossime tappe, considerando l'evoluzione del pistard veronese in questa trasferta in Lituania. Era andato, diciamo, molto male a Maiorca, ma qui si è piazzato 6° nello Scratch e 4° nella corsa ad eliminazione. Ecco spiegata la rimonta. Il dominatore della scorsa tappa, invece, non è riuscito a confermarsi, con Corbin Strong molto lontano dalla sua condizione migliore (8° nello Scratch, 7° nell'Eliminazione), così come Iúri Leitão che era secondo nella generale (9° nello Scratch, 9° nell'Eliminazione). Risultati che aprono le porte a Sebastián Mora che invece fa en-plein e va proprio a superare Corbin Strong in classifica generale.

La classifica

Pistard Punti 1. Sebastián Mora 59 2. Corbin Strong 57 3. Gavin Hoover 53 4. Iúri Leitão 44 5. Aaron Gate 41 6. Kelland O'Brien 40 7. Rhys Britton 32 8. Kazushige Kuboki 38 9. Michele Scartezzini 30 10. Roy Eefting 29

La classifica generale dell'Endurance femminile

Già l'altra volta Katie Archibald aveva dominato, questa volta la britannica fa di più portando a casa un 2 su 2. Nello Scratch aveva provato addirittura la fuga, quasi pensando di non averne per lo sprint finale per cercare di beffare le rivali, ma alla fine ha vinto lei battendo Maggie Coles-Lyster che invece si era imposta a Maiorca. Solo 6a Kirsten Wild, mentre Silvia Zanardi chiude al 10° posto. Nella Corsa ad Eliminazione perdiamo subito Kirsten Wild vittima di un problema meccanico, mentre la Zanardi arriva a giocarsi addirittura la vittoria contro Archibald e Stenberg. Silvia è bravissima a lanciarsi per eliminare Coles-Lyster, ma non può nulla contro Stenberg e Archibald che vince anche questa. La Zanardi sale però al 7° posto in classifica.

La classifica

Pistard Punti 1. Katie Archibald 73 2. Maggie Coles-Lyste 60 3. Anita Yvonne Stenberg 50 4. Annette Edmondson 47 5. Olivija Baleisyte 44 6. Kirsten Wild 35 7. Silvia Zanardi 32 8. Yumi Kajihara 28 9. Maria Martins 26 10. Emily Kay 22

La classifica generale della Velocità maschile

Qui non c'è storia con il dominio di Harrie Lavreysen. A Maiorca, almeno, Bötticher aveva vinto il Keirin (con l'olandese comunque 2°), questa volta cambiano gli avversari, ma vince sempre l'olandese volante. Nel Keirin si mette alle spalle Hoogland e Bötticher, nella sprint batte invece Nicholas Paul nella finale. Male male Hoogland che, con i risultati di oggi, sprofonda a -30 dal connazionale.

La classifica

Pistard Punti 1. Harrie Lavreysen 77 2. Stefan Bötticher 59 3. Jeffrey Hoogland 47 4. Nicholas Paul 41 5. Mikhail Iakovlev 34 6. Vailijus Lendel 32 7. Kevin Quintero Chavarro 31 8. Denis Dmitriev 30 9. Rayan Helal 28 10. Mateusz Rudyk 24

La classifica generale della Velocità femminile

Giornata storta questa volta per Miriam Vece che non riesce a superare le qualificazioni di Keirin e di Sprint. Ancora una volta, è Emma Hinze ad imporsi nella Sprint nella finale contro la canadese Genest. Questo perché né la Friedrich né Kelsey Mitchell erano riuscite a superare le qualificazioni, facendo segnare la prima sorpresa di giornata. Nel Keirin, invece, si riscatta la Friedrich che supera di gran carriera proprio la Hinze e la Mitchell. Giornata comunque a favore della Hinze che allunga in classifica.

La classifica

Pistard Punti 1. Emma Hinze 74 2. Lea Sophie Friedrich 56 3. Kelsey Mitchell 50 4. Martha Bayona Pineda 36 5. Lauriane Genest 36 6. Shanne Braspennincx 34 7. Mathilde Gros 34 8. Yana Tyschenko 31 9. Olena Starikova 28 10. Simona Krupeckaite 23 11. Miriam Vece 22

Dove e come guardare la Track Champions League

