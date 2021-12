Premium Ciclismo su pista UCI Track Champions League | Londra 19:29-23:14 Live

Ore 19:40 - In quella classifica ci attendiamo un grande passo in avanti di Michele Scartezzini che in Lituania è migliorato molto con il 6° posto nello Scratch e il 4° posto nella Corsa ad Eliminazione.

Scartezzini riapre la classifica: 4° posto nell'Eliminazione

Ore 19:30 - Con questa due giorni si chiuderà il discorso classifica generale, considerando l'annullamento della tappa di Tel Aviv. E, quindi, sarà compito di Lavreysen, Hinze e Archibald confermare la loro leadership nelle classifiche di velocità e endurance. Battaglia apertissima invece nell'endurance maschile con Sebastian Mora e Corbin Strong divisi uno dall'altro da pochissimi punti.

Ore 19:10 - Che rapporti useranno gli italiani? Ci sarà qualche piccola modifica rispetto alla tappa in Lituania.

Vece

Sprint 59x15,

Keirin 61x15 o 62x15,

Scartezzini

Scratch 62x15,

Corsa ad eliminazione 62x16,

Zanardi

Scratch 55x14,

Corsa ad eliminazione 52x14 o 53x14,

Ore 18:50 - Benvenuti a tutti gli amici di Eurosport da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca). Quest'oggi siamo in diretta dalla Lee Valley VeloPark di Londra per la terza e penultima tappa dell'UCI Track Champions League di pista. Mancano pochi minuti all'inizio delle gare, la prima italiana a scendere in pista sarà Miriam Vece.

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

