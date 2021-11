Premium Ciclismo su pista UCI Track Champions League | Maiorca 18:39-22:14 Live

Ore 19:44 - Ma occhio alle grandi di questa disciplina. C'è una certa Kirsten Wild, vincitrice di tre titoli iridati nello Scratch. E poi c'è la solita Katie Archibald.

Ad

Ore 19:40 - 20 giri di pista, di una pista da 250 metri. Stessa distanza completata sia da uomini che dalle donne.

UCI Champions League Silvia Zanardi, la stella dell'Italia nella nuova Champions League 03/11/2021 A 09:46

Ore 19:39 - E adesso toccherà allo Scartch femminile con Silvia Zanardi. 5 km, 20 giri di pista e chi arriva per prima vince. Vai Silvia!

Ore 19:39 - Queste le qualificate alla finalissima del Keirin femminile:

Lea Sophie Friedrich (Germania);

Martha Bayona (Colombia);

Mathilde Gros (Francia);

Miriam Vece (Italia);

Kelsey Mitchell (Canada);

Emma Hinze (Germania)

Ore 19:37 - Kelsey Mitchell vince comodamente la sua batteria, Emma Hinze riesce a rimontare al 2° posto.

Ore 19:34 - Batteria vinta dalla francese Mathilde Gros, ma Miriam Vece è 2a. Fa parte anche lei delle finaliste del Keirin.

Ore 19:33 - MIRIAM VECE IN FINALE!!!

ore 19:31 - TOCCA A MIRIAM VECE!!!

Ore 19:30 - GENEST DECLASSATA!!! Ha preso la corsia che non poteva prendere la canadese, si qualifica Martha Bayona, la colombiana.

Ore 19.29 - Friedrich vince facile la sua batteria nel Keirin. Al 2° posto si qualifica anche la canadese Genest.

Ore 19:26 - TOCCA AL KEIRIN: Adesso una corsa molto particolare con volata finale dopo 5 giri di pista. I primi due col Derby, un motociclista, a fare il ritmo.

Ore 19:23 - Questi i 6 qualificati alle semifinali. Ci saranno due batterie da tre, e chi vincerà avrà il pass per la finale.

Mateusz Rudyk;

Mikhail Iakovlev;

Nicholas Paul;

Stefan Bötticher;

Jeffrey Hoogland;

Harrie Lavreysen;

Ore 19:23 - Arriva anche Lavreysen. È lui il sesto semifinalista.

Spaziale Lavreysen! Terzo oro al Mondiale, vince anche la Sprint

Ore 19:21 - Dentro anche Hoogland in semifinale. Manca solo l'ultima batteria per definire i 6 semifinali.

Ore 19:19 - I quattro fin qui qualificati:

Mateusz Rudyk;

Mikhail Iakovlev;

Nicholas Paul;

Stefan Bötticher;

Ore 19:18 - Arriva anche Stefan Bötticher a vincere la quarta batteria. A parte la prima batteria, hanno vinto sempre i favoritissimi.

Ore 19:16 - E Nicholas Paul vince la terza batteria. Il corridore di Trinidad&Tobago è il terzo più forte al mondo in questa disciplina alle spalle proprio di Lavreysen (il campione del mondo) e Hoogland.

Spaziale Lavreysen! Terzo oro al Mondiale, vince anche la Sprint

Ore 19:11 - Questo perché ogni gara dà punti ai primi 15 in classifica. Punteggi che saranno uguali per tutte e 4 le discipline presenti in questa Champions League.

1. 20 punti;

2. 17 punti;

3. 15 punti;

4. 13 punti;

5. 11 punti;

6. 10 punti;

7. 9 punti;

8. 8 punti;

9. 7 punti;

10. 6 punti;

11. 5 punti;

12. 4 punti;

13. 3 punti;

14. 2 punti;

15. 1 punto;

Ore 19:10 - E il russo Mikhail Iakovlev vince la seconda batteria. Gli altri devono comunque cercare il miglior tempo possibile, perché dal 7° al 15° posto i piazzamenti li faranno i tempi fatti registrare nelle semifinali e nelle qualificazioni.

Ore 19:05 - Mateusz Rudyk ha vinto la prima batteria davanti ad Helal e Dmitriev. Già una prima sorpresa

ore 19:03 - E si comincia con le sprint maschile. Una grande novità, batterie non da due ma da tre corridori. Anche perché il programma deve essere veloce. I 6 vincitori delle 6 rispettive batterie accedono alla semifinale.

Ore 19:02 - Il programma completo:

19:03-19:21 1° turno Sprint maschile;

19:21-19:36 1° turno Keirin femminile - Miriam Vece;

19:38-19:52 Scratch femminile - Silvia Zanardi;

19:52-19:58 Semifinali Sprint maschile;

19:58-20:03 Finale Keirin femminile - Miriam Vece (se qualificata);

20:05-20:13 Scratch maschile - Michele Scartezzini;

20:13-20:17 Finale Sprint maschile;

20:17-20:34 1° turno Sprint femminile - Miriam Vece;

20:36-20:44 Corsa ad eliminazione femminile - Silvia Zanardi;

20:44-20:59 1° turno Keirin maschile;

20:59-21:04 Semifinali Sprint femminile - Miriam Vece (se qualificata);

21:05-21:18 Corsa ad eliminazione maschile - Michele Scartezzini;

21:18-21:24 Finale Keirin maschile;

21:24-21:28 Finale Sprint femminile - Miriam Vece (se qualificata);

Ore 19:01 - Ora siamo partiti con la cerimonia di apertura, fra qualche minuto cominceranno le gare. Tutti oggi in campo Miriam Vece, Silvia Zanardi e Michele Scartezzini.

Ore 19:00 - Buonasera a tutti gli amici di Eurosport da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca). Quest'oggi siamo in DIRETTA da Maiorca per seguire insieme a voi la prima giornata della nuova UCI Track Champions League.

...

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

UCI Champions League Montepremi da 500mila euro, diviso equamente tra uomini e donne 02/11/2021 A 08:53