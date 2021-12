Va in archivio la terza ( e penultima ) tappa dell'UCI Track Champions League, con la trasferta londinese che nonostante le assenze-covid vede tre classifiche su quattro che si riaprono., che spadroneggia nella Sprint ma si ferma al quarto posto nel Keirin e vede Botticher tornare a -14.(velocità femminile), che cade nel Keirin e poi vince la prova Sprint per mantenere il primo posto in classifica a +2 su Lea Friedrich., anche se la vittoria di Gavin Hoover nell’Eliminazione riduce il divario tra i due a soli cinque punti, mentre. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le graduatorie e il posizionamento degli italiani.

Emma Hinze, che botto in pista! Vece in finale: rivivi la gara

Perde un posto Michele Scartezzini, che passa dal 9° della settimana scorsa al 10° di oggi. L’italiano alza ancora una volta la voce nell'Eliminazione, classificandosi 6° con una gara tutto cuore ed energia, ma non si ripete nello Scratch, chiudendo 9°. La classifica generale, invece, prende la direzione di Sebastian Mora e Gavin Hoover. Il primo fa leva sulla sua regolarità, piazzandosi al terzo posto in entrambe le prove; il secondo va all-in sull'Eliminazione, conquistando la vittoria davanti a Banaszek.

C’è una sola donna al comando, è inglese, ha i capelli rosa e si chiama Katie Archibald. La padrona di casa scrive la parola fine sulla classifica Endurance, vince la corsa ad Eliminazione e scappa a +35 sulla più diretta inseguitrice. Alle sue spalle nessuna donna in grado di tenere il passo, con la sola Kirsten Wild che piazza l'acuto nello Scratch. Sul fronte italiano niente male la prova di Silvia Zanardi, capace di confermarsi tra le prime 7 nonostante la sfortuna. La piacentina continua nel suo litigio con lo Scratch (7° posto), ma poi tira fuori l’orgoglio e chiude al 6° posto l'Eliminazione nonostante la rottura di un raggio.

