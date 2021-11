Zanardi e Scartezzini devono ancora scaldare il motore. Cosa dobbiamo aspettarci da questo trio nella seconda tappa? Possono scalare la classifica? Maiorca alle spalle, Panevezys all’orizzonte. È questo il mood di Miriam Vece, Silvia Zanardi e Michele Scartezzini: i tre ciclisti italiani coinvolti nella nuovissima UCI Champions League. Dopo il sabato a tutta velocità in Spagna , i nostri portacolori sono pronti a competere anche in Lituania. Vece arriva gasata da una grandissima prestazione nella velocità , mentredevono ancora scaldare il motore.

Miriam Vece per la conferma

L’atleta cremasca è andata come un razzo nel velodromo spagnolo. Insieme alla colombiana Martha Bayona è stata sicuramente la sorpresa della serata nelle discipline veloci (Sprint e Keirin), raggiungendo il quinto posto nella classifica generale Sprint. In vista della tappa lituana Miriam dovrà riuscire a confermarsi nel Keirin - dove ha raggiunto una fantastica finale - e migliorare nello Sprint -dove è stata eliminata da Braspennincx. Sicuramente l’immediatezza e il poco recupero tra un evento e l’altro non l’hanno aiutata, ma la ventiquattrenne ha le capacità giuste per adattarsi velocemente al contesto e continuare a fare bene. Mantenere la top5 nella generale - o eventualmente anche salire al quarto posto dietro al terzetto inarrivabile composto da Hinze, Mitchell e Friedrich - sarebbe fantastico.

Silvia Zanardi per ritrovarsi

L’atleta piacentina non è andata com’era lecito attendersi a Maiorca, soffrendo nello Scratch e chiudendo al settimo posto nell’Eliminazione, ma in vista di Panevezys vuole tornare a mostrare il suo inconfondibile sorriso. Per farlo sarà fondamentale ripartire dalla prova Scratch, e attraverso un piazzamento di prestigio potrà iniziare a ragionare anche sulla corsa ad Eliminazione. La classifica ad oggi non aiuta (decimo posto), ma il campionato Endurance è polarizzato verso pochissime atlete (Wild, Archibald e la sorpresa Coles-Lyster) e la ventunenne nata a Fiorenzuola ha buonissime chance di risalire la china e puntare in alto. Se tutto va bene anche al gradino più basso del podio, ma prima deve ritrovare il feeling e le gambe. Se da un lato abbiamo Miriam Vece galvanizzata dal risultato ottenuto in Spagna, dall’altro c’è Silvia Zanardi un po’ amareggiata Per farlo sarà fondamentale ripartire dalla prova Scratch, e attraverso un piazzamento di prestigio potrà iniziare a ragionare anche sulla corsa ad Eliminazione. La classifica ad oggi non aiuta (decimo posto), ma il campionato Endurance è polarizzato verso pochissime atlete (Wild, Archibald e la sorpresa Coles-Lyster) eSe tutto va bene anche al gradino più basso del podio, ma prima deve ritrovare il feeling e le gambe.

Michele Scartezzini per sorprendere

Il veronese è attualmente al dodicesimo posto nella classifica generale Endurance, ma in Lituania può (e deve) reagire. Con un risultato diverso nello Scratch e una top10 nella corsa ed Eliminazione (da pistard ci aspettiamo quello da lui), il ventinovenne può puntare ai primi otto posti. Nulla è perduto. Last but not least, come dicono gli anglosassoni, Michele Scartezzini. Uno dei veterani della pista in Italia ha faticato e non poco nella tappa maiorchina , finendo al penultimo posto nello Scratch e portando a casa solo un dodicesimo posto nell’eliminazione.Con un risultato diverso nello Scratch e una top10 nella corsa ed Eliminazione (da pistard ci aspettiamo quello da lui), il ventinovenne può puntare ai primi otto posti. Nulla è perduto.

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

