La prima è quella comandata da Harrie Lavreysen, che spadroneggia nella Sprint ma si ferma al quarto posto nel Keirin e vede Botticher tornare a -14. Stesso discorso per Emma Hinze (velocità femminile), che cade nel Keirin e poi vince la prova Sprint per mantenere il primo posto in classifica a +2 su Friedrich. Sebastian Mora si conferma come il più costante nella categoria Endurance, anche se la vittoria di Gavin Hoover nell’Eliminazione riduce il divario tra i due a soli cinque punti, mentre è regina incontrastata Katie Archibald, che vince l’Eliminazione, chiude al terzo posto lo Scratch (terza) e spegne la classifica raggiungendo un vantaggio di 35 punti su Edmondson. Gli italiani, in tutto questo, come se la sono cavata? Andiamo a vedere il dettaglio... Va in archivio la terza (e penultima) tappa dell'UCI Track Champions League, con la trasferta londinese che nonostante le assenze-covid riapre almeno tre delle quattro classifiche., che spadroneggia nella Sprint ma si ferma al quarto posto nel Keirin e vede Botticher tornare a -14.(velocità femminile), che cade nel Keirin e poi vince la prova Sprint per mantenere il primo posto in classifica a +2 su Friedrich., anche se la vittoria di Gavin Hoover nell’Eliminazione riduce il divario tra i due a soli cinque punti, mentre è, che vince l’Eliminazione, chiude al terzo posto lo Scratch (terza) e spegne la classifica raggiungendo un vantaggio di 35 punti su Edmondson. Gli italiani, in tutto questo, come se la sono cavata? Andiamo a vedere il dettaglio...

La classifica generale dell'Endurance maschile

Perde un posto Michele Scartezzini, che passa dal 9° della settimana scorsa al 10° di oggi. L’italiano si conferma un uomo da eliminazione, classificandosi 6° con una gara tutto cuore ed energia, ma non si ripete nello Scratch, chiudendo 9°. La classifica generale, invece, si muove nella direzione di Sebastian Mora e Gavin Hoover. I due hanno fatto vedere di avere molta più benzina rispetto agli altri e si giocheranno la vittoria fino alla fine. Lo spagnolo può far leva sulla sua regolarità (doppio 3° posto a Londra), mentre l’americano andrà all-in sulla prova ad Eliminazione (vinta davanti a Banaszek).

La classifica

Pistard Punti 1. Sebastián Mora 89 2. Gavin Hoover 84 3. Corbin Strong 68 4. Rhys Britton 59 5. Kelland O'Brien 57 6. Iúri Leitão 56 7. Aaron Gate 54 8. Kazushige Kuboki 49 9. Alan Banaszek 48 10. Michele Scartezzini 47

La classifica generale dell'Endurance femminile

C’è una sola donna al comando, è inglese, ha i capelli rosa e si chiama Katie Archibald. La padrona di casa scrive la parola fine sulla classifica Endurance, vince la corsa ad Eliminazione e scappa a +35 sulla più diretta inseguitrice. Dietro di lei, quasi nulla, con l’ultimo sussulto di Kirsten Wild nello Scratch e la solidità di Annette Edmondson. Silvia Zanardi nel complesso può dirsi soddisfatta, nonostante la sfortuna. La piacentina continua a litigare con lo Scratch (7° posto), ma poi tira fuori l’orgoglio e chiude al 6° posto la corsa ad Eliminazione nonostante un raggio rotto. Una doppietta che le permette di confermarsi al 7° posto nelle generale.

La classifica

Pistard Punti 1. Katie Archibald 108 2. Annette Edmondson 73 3. Kirsten Wild 72 4. Maggie Coles-Lyster 70 5. Anita Yvonne Stenberg 66 6. Olivija Baleisyte 63 7. Silvia Zanardi 51 8. Yumi Kajihara 48 9. Maria Martins 43 10. Emily Kay 34

La classifica generale della Velocità maschile

Stefan Bötticher insidia il Re! La prova del Keirin a fine serata, vinta in maniera devastante dal tedesco, ha riaperto una classifica che sembrava chiusa. Lavreysen aveva come di consueto amministrato lo Sprint, ma quello scricchiolio nel finale (4° posto) ha aperto uno spiraglio al classe 1992. Quattordici punti non sono impossibili da riprendere.

La classifica

Pistard Punti 1. Harrie Lavreysen 110 2. Stefan Bötticher 96 3. Vailijus Lendel 64 4. Nicholas Paul 56 5. Mikhail Iakovlev 52 6. Jeffrey Hoogland 47 7. Rayan Helal 43 8. Denis Dmitriev 40 9. Kevin Quintero Chavarro 39 10. Tom Derache 36

La classifica generale della Velocità femminile

Serata di conferme e rimonte per Miriam Vece, che non riesce a superare le qualificazioni nella Sprint ma trova una bellissima (e fortunata) qualificazione nel Keirin. La lombarda, sfruttando la caduta di Emma Hinze e Lauriane Genest, guadagna punti importanti e risale in top10. Nella generale, invece, anche per colpa della caduta, Emma Hinze trema per il rientro di Lea Friedrich, ma poi trionfa nella prova Sprint rimette le cose a posto. Ad una sola tappa dalla conclusione, però, la classifica è apertissima.

La classifica

Pistard Punti 1. Emma Hinze 95 2. Lea Sophie Friedrich 93 3. Kelsey Mitchell 68 4. Martha Bayona Pineda 62 5. Mathilde Gros 57 6. Yana Tyschenko 54 7. Olena Starikova 51 8. Simona Krupeckaite 44 9. Lauriane Genest 43 10. Miriam Vece 38

