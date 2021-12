C’è qualcosa di pokeristico nell’ultimo doppio appuntamento di UCI Champions League che aspetta Miriam Vece, Silvia Zanardi e Michele Scartezzini (i tre ciclisti italiani coinvolti nella competizione). Dopo che l’organizzazione è stata costretta ad annullare la tappa di Tel Aviv, i nostri portacolori avranno solo altre due chance per scalare la classifica. Silvia Zanardi è quella messa meglio (7°), ma sia Vece che Scartezzini vogliono tentare il tutto per tutto. In che posizione chiuderanno la Champions League?

Silvia Zanardi per fare un passettino in più

un favoloso terzo posto nella corsa ad Eliminazione (la sua gara preferita, ndr). Purtroppo lo Scratch continua ad essere un tallone d’Achille, ma la ragazza in forza al team BePink è riuscita a risalire fino al settimo posto in classifica. Lo avevamo detto che Silvia Zanardi aveva tanta voglia di tornare a sorridere . La piacentina classe 2000, dopo un weekend spagnolo assolutamente deludente, si è comportata benissimo in Lituania, portando a casa(la sua gara preferita, ndr). Purtroppo lo Scratch continua ad essere un tallone d’Achille, ma la ragazza in forza al team BePink è riuscita a risalire fino al

confermarsi nell’Eliminazione (ripetere il podio è possibile), ma allo stesso migliorare lo Scratch (10a in Lituania). Archibald, Coles-Lyster e Stenberg sembrano aver sigillato il podio, ma appena dietro c’è tanto spazio per inserirsi. In vista della doppia tappa di Londra (3 e 4 dicembre) l’obiettivo è sicuramente(ripetere il podio è possibile),(10a in Lituania). Archibald, Coles-Lyster e Stenberg sembrano aver sigillato il podio, ma appena dietro c’è tanto spazio per inserirsi. Con soli 15 punti di recuperare sul quarto posto , siamo sicuri che Silvia darà il massimo per chiudere in alto.

Miriam Vece per riconquistare la top10

Se in Spagna era stata nettamente la migliore, in Lituania Miriam Vece è andata troppo piano. La ventiquattrenne non è riuscita a sgasare come voleva, mancando la qualificazione sia nel Keirin che nella Sprint. "Sono stata un po' sfortunata con le batterie. Non mi piace farle di testa, soprattutto così lunghe, e la messicana mi ha chiuso all'ultima curva. Nel Keirin niente finale? Non so neanch'io cosa abbia combinato. Nello stato di forma in cui sono, lanciare le volate non sarebbe stata la cosa più efficace".

Miriam deve forzatamente alzare i propri giri del motore in vista di Londra. (in finale a Maiorca), ma se vuole tornare in top10 - e magari chiudere tra le prime 8 (sarebbe un ottimo risultato) - deve chiedere qualcosa di più alle sue gambe anche nella Sprint. Le possibilità ci sono: non resta che andarsele a prendere. Con un dodicesimo posto e 22 punti in classifica, L’italiana ha fatto vedere delle grandi cose nel Keirin (in finale a Maiorca), ma se vuole tornare in top10 - e magari chiudere tra le prime 8 (sarebbe un ottimo risultato) - deve chiedere qualcosa di più alle sue gambe anche nella Sprint. Le possibilità ci sono: non resta che andarsele a prendere.

Michele Scartezzini per chiudere tra i primi 5

"Rispetto all'altra volta (Maiorca) ho usato un rapporto da quartetto. Diciamo che ho imparato anche da questa prova. Forse la prossima volta (Londra) lo terrò un pelo più agile rispetto a oggi, però la gamba questa volta c'era". Michele Scartezzini is back in business. Il veronese è andato come un fulmine in Lituania, dimostrandosi l’italiano più costante. Certo, l’esperienza lo ha aiutato, ma c’è stata anche una bella evoluzione per l’amico fraterno di Pippo Ganna. Il veronese è andato come un fulmine in Lituania, dimostrandosi l’italiano più costante. Certo, l’esperienza lo ha aiutato, ma c’è stata anche una bella evoluzione per l’amico fraterno di Pippo Ganna.

Con un sesto posto nello Scratch e un quarto nell’Eliminazione, il nativo di Isola della Scala è attualmente al 9° posto. Londra sarà la sua now or never, con la concreta possibilità di finire nei primi cinque. Strong sembra aver finito le cartucce in Spagna, Leitao non è andato bene e i vari O’Brien, Britton e Kuboki non sembrano niente di eccezionale: se Michele tiene il ritmo che ci ha fatto vedere a Panevezys, un ulteriore recupero è più reale che mai.

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

