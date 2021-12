La prima serata di Londra è già andata in archivio, non senza sorprese , ma non è finita qui. Ilpromette altre battaglie e, soprattutto, sarà la tappa decisiva visto che è stata annullata la trasferta di Tel Aviv . O oggi o mai più.devono solo rendere la cosa matematica, c'è più sfida nell'Endurance maschile tra Sebastián, Gavine Corbin. E gli italiani? Laè 7a,è 9°, laè 10a. Non male, ma i nostri devono cercare di alzare la propria asticella. Finire in una top 5 della generale sarebbe molto prestigioso e, anche, un po' più redditizio