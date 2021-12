Silvia Zanardi possa fare dei sensibili passi avanti dopo i miglioramenti Mi sembravano di un altro pianeta a Maiorca, ma poi”. Un adattamento per la Zanardi, che si scontra inoltre con un mondo non suo visto che la classe 2000 è un'inseguitrice e si approccia per le prima volte nelle corse dedicate a Scratch e Corsa ad eliminazione. Sta migliorando molto, ma andiamo a leggere le sensazioni provate in queste prime due trasferte. Ci avviamo già verso la conclusione dell'UCI Track Champions League dopo l'annullamento della tappa di Tel Aviv ( tutti i dettagli ). Le classifiche si definiranno quindi con la doppia tappa di Londra e chissà chepossa fare dei sensibili passi avanti dopo i miglioramenti ottenuti in Lituania . Dopo una prima serata di “assestamento”, l'atleta piacentina ha preso le misure al nuovo format: “”. Un adattamento per la Zanardi, che si scontra inoltre con un mondo non suo visto che la classe 2000 è un'inseguitrice e si approccia per le prima volte nelle corse dedicate a Scratch e Corsa ad eliminazione. Sta migliorando molto, ma andiamo a leggere le sensazioni provate in queste prime due trasferte.

Come sta andando questa UCI Track Champions League?

Di fatto è come se stessi facendo gli allenamenti della preparazione invernale inframezzati da questi eventi di Champions League. Certo, faccio alcuni esercizi specifici utili alla pista, per il ritmo, potenza, palestra ecc. Ma, nel complesso, non è così differente da quanto facevo di solito. Comincia a fare freddo, ma finché c'è il sole non è un problema, è quando cala la nebbia che è sicuramente meno piacevole. Non sono ovviamente al top della forma, non mi sono preparata come fosse un Mondiale o un Europeo, però questa Champions League è un buon modo per tenersi tonici in vista del prossimo anno. Vacanze? Non ne sento il bisogno. C’è chi ha bisogno di staccare, di non toccare la bici per ritrovare motivazioni o altro. Io no. Sono stata a casa una settimana dopo il Mondiale e comunque uscivo in bicicletta. [Silvia Zanardi a Tuttobici]

L'Eliminazione mi piace, ma lo Scratch...

Nel primo evento di Maiorca le avversarie mi sembravano di un altro pianeta, mentre già dalla seconda in Lituania sono riuscita a prendere meglio le misure. Devo ammettere che lo Scratch non mi piace proprio. Posso dirlo? Mi fa schifo proprio. È una gara noiosa ed è un terno al lotto, o aspetti la volata o hai la fortuna di azzeccare l'azione giusta. Rapporto agile se vuoi provare ad attaccare da lontano e più duro se aspetti la volata. Chiaro che dovrò trovare un modo per farmelo piacere. Lo scenario ideale per me sarebbe inserirmi in gruppetto, ma poi quando sono lì sono sempre un po' timorosa e finisco con l'attendere lo sprint, in cui sono sì veloce, ma non abbastanza da competere con le migliori. Su strada, dopo 140 km, posso dire la mia in una volata di gruppo, ma nello Scratch sono tutte fresche dopo appena 20 giri. A Londra ci saranno due appuntamenti, quindi magari testerò due tattiche diverse, vedremo. L'Eliminazione mi piace molto di più, ma in generale le specialità a me più adatte sono la corsa a punti e l'inseguimento, ma ovviamente in Champions League non ci sono

Un format a cui dobbiamo abituarci

Capisco benissimo la logica degli organizzatori, rendere tutto più compresso e breve in modo da intrattenere maggiormente lo spettatore. Credo che dal punto di vista televisivo possa senz'altro funzionare. Io, per esempio, mi sono riguardata le gare in tv per avere un’altra prospettiva della manifestazione. Da appassionata e studiosa di grafica devo dire che è veramente affascinante, con luci e giochi di colori che sicuramente attraggono molto rispetto ad un evento standard. Sul lato tecnico, invece, devo dire che noi atlete Endurance avremmo preferito gare più lunghe, considerate le nostre caratteristiche. Lo Scratch, invece, che è già corto di suo, è stato ulteriormente accorciato. Gli sprinter, dall'altro lato, non sono abituati a fare così tante volate in un arco di tempo così breve. Insomma, è un format nuovo a cui tutti dobbiamo un po' abituarci. Cambiamenti? Sarebbe bello, ma dubito sarà così, proprio per il discorso della compattezza dell'evento. Una corsa a punti, ad esempio, sarebbe troppo lunga, oltre che di difficile comprensione per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina

Ho imparato tanto

Ci sono lati positivi e negativi. Ho imparato tanto, perché prima di questi eventi non mi ero mai montata la bicicletta da sola. In ogni pista ci sono un paio di meccanici a disposizione di tutti gli atleti. Io mi sono fatta dare una mano nel primo evento a Maiorca, mentre già in Lituania ho fatto tutto da sola e non me la sono neanche fatta controllare. A Londra ci sarà anche Walter Zini, team manager della BePink, che viene a vedere la gara, quindi magari mi darà una mano anche lui. Almeno spero

Dove e come guardare la Track Champions League

