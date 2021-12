Sprizza di gioia Michele Scartezzini e come biasimarlo: mentre ci parla, è appena atterrato a Londra per essere l’unico rappresentante italiano (uomo) dell’UCI Track Champions League. Sta per entrare al Lee Valley VeloPark, il velodromo olimpico, sold-out per un evento attesissimo di due giorni di ciclismo su pista.

Esserci lo rende molto orgoglioso, con il peso e la bellezza dell’unica responsabilità, al volgere di un anno così trionfale per la nostra pista e il nostro sport. Campione europeo nel quartetto a inseguimento di Glasgow 2018, argento mondiale nello Scratch di Apeldoorn 2018 e nella Madison, con Simone Consonni, di Roubaix 2021, a quasi trent’anni Michele sa cos’è la pressione e la doma su due ruote:

Mi hanno invitato a Roubaix ed è un grande piacere essere l’italiano dell’UCI Track Champions League. Forse per riscattare le mancate olimpiadi, molti in questi giorni mi chiedono cosa si provi ad essere qui e rispondo che non è poi così male avere i fari puntati (sorride, ndr).

Dopo il varo di Maiorca e la seconda tappa di Panevézys, in Lituania, Michele Scartezzini si dice in forma e motivatissimo a confermare i suoi progressi, anzi a migliorarsi a Londra:

Nella prima tappa, non conoscevo ancora bene il format. Per esempio, ho affrontato uno Scratch così breve, di appena 20 giri, senza essermi portato nemmeno i rapporti più duri. Come quelli durissimi che utilizziamo allenando il quartetto. Maiorca, insomma, è stata sperimentale mentre in Lituania, coi rapporti giusti, è andata meglio. La condizione c’è.

Diversamente dalle Sprint dei campioni olimpici e iridati, o dall’Endurance femminile dominata da Katie Archibald, la sua categoria è la più incerta in termini di classifiche, quindi la più combattuta e forse la più equilibrata, con Scartezzini in crescendo sia nell’Eliminazione che nello Scratch:

È vero, Londra può rovesciare le nostre classifiche nonostante le doppie vittorie un po’ a sorpresa (di Corbin Strong a Maiorca e Sebastian Mora a Panevézys, ndr). In fondo è perché noi ragazzi ci conosciamo ormai bene e sappiamo di cosa siamo capaci. Siamo, diciamo così, fra i top-mondiali ma senza i più forti, come Benjamin Thomas o il danese Hansen.

Ci siamo, a Londra mancano poche ore e la due giorni del Lee Valley Park - è notizia fresca di oggi (2 dicembre) - sarà l’ultima tappa della prima edizione dell’UCI Track Champions League perché Israele, per prevenire la diffusione della variante Omicron, ha chiuso le frontiere.

È un peccato che questa competizione debba svolgersi in un momento così critico per gli spostamenti internazionali. Per esempio, ci sono pistard in quarantena che hanno fatto con me la Sei Giorni di Gand. È un peccato perché l’organizzazione, già a partire dall’accoglienza, è davvero impeccabile. Oltre allo spettacolo che avverti subito quando entri nei velodromi, le luci, la musica, i format. Insomma, nonostante tutto, è figo!

