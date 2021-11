Il 36enne britannico è pronto a godersi il nuovo evento di punta del ciclismo su pista che parte il 6 novembre a Maiorca. "È l'ultima combinazione tra uomo e macchina con il solo scopo di andare veloce" ha detto. Clancy gareggerà nella Endurance League, che vedrà i ciclisti affrontare gare Scratch e gare ad Eliminazione in ciascuna delle cinque tappe.

Ed Clancy, intervistato dai colleghi di Eurosport UK, ha spiegato cosa rende il ciclismo su pista così speciale in vista della prima edizione della UCI Track Champions League. Il tre volte campione olimpico dell'inseguimento a squadre concluderà la sua carriera come fondatore Champions - che inizierà in diretta su Discovery+ sabato a Maiorca - gareggiando nella Endurance League maschile, che prevede una gara Scratch e una gara ad Eliminazione. La Sprint League, invece, include gare Sprint e Keirin.

"Mi piacciono tutte le forme di ciclismo, ma la pista è cruda", ha detto Clancy. "Le bici sono essenziali e non c'è comfort, solo velocità".

È l'ultima combinazione tra uomo e macchina con il solo scopo di andare veloce e combattere (Clancy)

I corridori ottengono punti per ogni gara e per ogni posizione, con i risultati che andranno a formare una classifica nelle rispettive discipline (Sprint League maschile e femminile; Endurance League maschile e femminile).

La gara ad Eliminazione

"Voglio stare tra le prime posizioni ma non davanti: non ho l'energia per farlo. È come un vespaio, una carneficina. Nove volte su 10 sei solo nel caos più totale. Non è come guidare in autostrada dove ci sono indicatori, regole e codice. In pista ti occupi della tua ruota anteriore e tenti di prevenire. È come una partita a scacchi, ma a 65 all'ora. Ci sono tanti pezzi diversi e tutti si muovono in modo indipendente. È difficile".

La speranza: la scratch race

"Ci sono diversi modi per correre una gara scratch. I ragazzi più resistenti sono sempre desiderosi di andare in fuga, ma se sei un velocista (come me) speri sempre nella gara regolare e nello sprint di gruppo. Bisogna scegliere l'attrezzatura e le tattiche: è molto divertente."

