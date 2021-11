LIVE su Eurosport Player e Discovery+. La stagione del ciclismo non è ancora finita. Da sabato 6 novembre, in diretta da Maiorca, parte la UCI Champions League : la nuova manifestazione su pista che nasce con l'intento di diventare un punto di riferimento di questo sport e aumentarne la sua popolarità. Tutte le gare saranno disponibili

Nuovi appassionati, senza barriere e con parità di genere

l'UCL dividerà equamente i partecipanti e allocherà il montepremi in maniera democratica. La competizione ciclistica, organizzata da Eurosport Events e UCI, ha due obiettivi molto precisi: ampliare il bacino di utenti attraverso un format alla portata di tutti ed eliminare ogni distinzione di genere. Dopo le polemiche che hanno coinvolto il World Tour durante l'ultima Parigi-Roubaix

Saranno 72 gli atleti coinvolti, perfettamente frazionati tra uomini (36) e donne (36), mentre i premi saranno divisi in due: per ogni gara e per la classifica generale. Il vincitore di tappa prenderà 1000 euro, ma insieme a lui verranno ricompensati tutti e 10 i primi classificati, mentre il padrone di ogni categoria riceverà 25.000 euro (i premi in denaro saranno assegnati per ogni posto della classifica generale). Il montepremi totale supererà i 500.000 euro.

Il calendario

Round 1: Mallorca, Spagna - sabato 6 novembre

Round 2: Panevezys, Lituania - sabato 27 novembre

Round 3: Londra, Regno Unito - venerdì 3 dicembre

Round 4: Londra, Regno Unito - sabato 4 dicembre

Round 5: Tel Aviv, Israele - sabato 11 dicembre

Come si vince?

I corridori ottengono punti in ogni gara a seconda della posizione. I risultati vengono conteggiati nei rispettivi campionati, eleggendo alla fine quattro campioni (sprint e endurance maschile; sprint e endurance femminile) dopo il round finale a Tel Aviv l'11 dicembre.

Dove vederla?

La nuova UCI Track Champions League è disponibile in esclusiva su Eurosport Player e Discovery+.

