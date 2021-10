Cinquanta corridori annunciati oggi si uniscono a un elenco costellato di stelle di 22 atleti prequalificati tra cui Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Katie Archibald, Kirsten Wild, Ed Clancy ed Emma Hinze per una serie ricca di talenti internazionali di livello mondiale. Gli ultimi 72 corridori, di 30 nazionalità, detengono dieci medaglie d'oro olimpiche e un incredibile 63 titoli mondiali di ciclismo su pista UCI tra loro. Alcuni dei più grandi corridori su pista del mondo si sfideranno come mai prima d'ora dalla prossima settimana: la UCI Champions League conferma infatti la sua lista finale di iscritti prima del primo round della serie inaugurale il 6 novembre.annunciati oggi si uniscono a un elenco costellato di stelle ditra cui Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Katie Archibald, Kirsten Wild, Ed Clancy ed Emma Hinze per una serie ricca di talenti internazionali di livello mondiale. Gli ultimi, detengono dieci medaglie d'oro olimpiche e un incredibile 63 titoli mondiali di ciclismo su pista UCI tra loro.

Chris Hoy: "Corsa a punti? Ogni posizione sarà importante"

Quarantotto si sono qualificati per l'evento basandosi sui loro ottimi risultati ai Campionati del mondo di ciclismo su pista Tissot UCI della scorsa settimana a Roubaix, in Francia. Anche due prequalificati si uniscono a loro per completare il puzzle dei 72 piloti. Tutti gli atleti si sfideranno per un premio in denaro uguale nella nuova serie innovativa, impostata per elevare lo sport a nuovi livelli con formato corto, corse ad alta adrenalina, trasmesse a milioni di persone.

Sprint femminile

Tra i nomi confermati oggi per la categoria sprint femminile ci sono Lea Friedrich (Germania) - vincitrice di 3 medaglie d'oro ai Tissot UCI Track Cycling World Championships a Roubaix, Francia, la medaglia di bronzo di Tokyo 2020 Lauriane Genest (Canada) e Daria Shmeleva (Russia ) - Medaglia olimpica, pluricampione del mondo UCI e campione europeo. A loro si uniscono Sophie Capewell (Gran Bretagna), Yana Tyshchenko (Russia), Mina Sato (Giappone) e Anastasiia Voinova (Russia) - tutte medaglie ai Mondiali UCI Track a Roubaix.

Sprint maschile

I corridori qualificati per la Sprint maschile includono: l'ex campione europeo Mateusz Rudyk (Polonia), la medaglia di bronzo a Tokyo 2020 e la medaglia d'argento ai Mondiali di pista UCI di Roubaix Rayan Helal (Francia), nonché il due volte campione del mondo di ciclismo su pista Stefan Bötticher ( Germania), medaglia anche a Roubaix.

Endurance femminile: c'è Silvia Zanardi

Tra coloro che si sono qualificati per la categoria endurance femminile ci sono la campionessa europea U23 su strada Silvia Zanardi (Italia), campionessa europea a punti 2021 e medaglia di bronzo a Tokyo 2022 Gulnaz Khatuntseva (Russia) e Yumi Kajihara - medaglia d'argento nell'omnium a Tokyo 2020 e Campione del mondo di ciclismo su pista UCI 2020.

Endurance maschile: c'è Michele Scartezzini

I corridori endurance maschili recentemente qualificati includono Tuur Dens (Belgio), Luri Leitao (Portogallo), Rhys Britton (Gran Bretagna) e Michele Scartezzini (Italia) - tutti vincitori di medaglie agli UCI Track Worlds di Roubaix.

L'UCI Track Champions League vedrà riuniti i migliori talenti in un modo mai visto prima, combattendosi in cinque round in quattro paesi. Per i ciclisti, la selezione rappresenta un "biglietto d'oro" per le serie più emozionanti del ciclismo su pista. Per milioni di fan in tutto il mondo, è un altro passo avanti verso un'esperienza sportiva ricca di azione e basata sulla tecnologia, sia che si guardi dal vivo nel velodromo, tramite una trasmissione TV innovativa e premium, sia online.

La prima tappa, al Velòdrom Illes Balears, a Maiorca, in Spagna, inizia il 6 novembre.

François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events, ha dichiarato: “A meno di due settimane dall'inizio, l'elenco degli iscritti riflette davvero ciò per cui è stata progettata l'UCI Track Champions League: una competizione fatta per i migliori velocisti - uomini e donne - del mondo. Attrarre questi corridori di alto profilo - inclusi campioni olimpici, mondiali, europei e panamericani - è una testimonianza degli sforzi che Discovery Sports Events ha messo dietro a questa nuova risorsa da quando abbiamo firmato il nostro contratto di promotore con l'UCI lo scorso gennaio 2020 a Berlino, proprio prima che il mondo si bloccasse. Combinare piloti di questo calibro con corse esplosive di formato corto creerà uno spettacolo elettrizzante. Siamo orgogliosi di lavorare in collaborazione con l'UCI per dare vita a questo evento e lavoreremo a pieno ritmo sui preparativi finali fino alla prima gara il prossimo 6 novembre a Maiorca”.

Il presidente dell'UCI David Lappartient ha dichiarato: “Dopo molta attesa, l'UCI Track Champions League è proprio dietro l'angolo e sono incredibilmente entusiasta di vedere questo fantastico formato concretizzarsi. I Tissot UCI Track Cycling World Championships a Roubaix questo mese sono stati uno spettacolo incredibile, e ora abbiamo i migliori ciclisti di quell'evento in fila per l'UCI Track Champions League. Si uniranno ai corridori prequalificati per formare uno dei campi di ciclismo su pista più di alta classe che abbiamo visto negli ultimi tempi. Tanti Campioni Olimpici e Mondiali UCI in un velodromo contemporaneamente è garanzia di uno spettacolo incredibile. Insieme a Discovery Sports Events, stiamo organizzando un evento senza precedenti che delizierà gli atleti e i fan con azioni consecutive fino a novembre e dicembre”.

ELENCO FINALE ISCRITTI:

Sprint - Donne:

Lauriane Genest (Canada)

Lea Friedrich (Germania)

Miriam Vece (Italia)

Martha Bayona Pineda (Colombia)

Riyu Ohta (Giappone)

Sophie Capewell (Gran Bretagna)

Yana Tyshchenko (Russia)

Daria Shmeleva (Russia)

Laurine Van Riessen (Paesi Bassi)

Anastasiia Voinova (Russia)

Mina Sato (Giappone)

Yuli Paola Verdugo Osuna (Messico)

Emma Hinze (Germania)

Mathilde Gros (Francia)

Simona Krupeckaitė (Lituania)

Kelsey Mitchell (Canada)

Shanne Braspenincx (Paesi Bassi)

Olena Starikova (Ucraina)

Sprint - Uomini:

Jean Spies (Sud Africa)

Mateusz Rudyk (Polonia)

Jair Tjon En Fa (Suriname)

Tom Derache (Francia)

Castello di Giordania (Nuova Zelanda)

Kevin Quintero Chavarro (Colombia)

Michail Yakovlev (Russia)

Kento Yamasaki (Giappone)

Rayan Helal (Francia)

Stefan Bötticher (Germania)

Jai Angsuthawit (Thailandia)

Hugo Barrette (Canada)

Harrie Lavreysen (Paesi Bassi)

Nicholas Paul (Trinidad e Tobago)

Jeffrey Hoogland (Paesi Bassi)

Vasilijus Lendel (Lituania)

Maximilian Levy (Germania)

Denis Dmitriev (Russia)

Endurance - Donne:

Maggie Coles Lyster (Canada)

Hanna Tserakh (Bielorussia)

Tania Calvo (Spagna)

Michelle Andrés (Svizzera)

Alžbeta Bačíková (Slovacchia)

Gulnaz Khatuntseva (Russia)

Emily Kay (Irlanda)

Silvia Zanardi (Italia)

Karolina Karasiewicz (Polonia)

Maria Martins (Portogallo)

Olivija Baleisyte (Lituania)

Eukene Larrarte (Spagna)

Yumi Kajihara (Giappone)

Kirsten Wild (Paesi Bassi)

Katie Archibald (Gran Bretagna)

Anita Yvonne Stenberg (Norvegia)

Annette Edmondson (Australia)

Kendall Ryan (USA)

Endurance - Uomini:

Tuur Dens (Belgio)

Rhys Britton (Regno Unito)

Roy Eefting (Paesi Bassi)

Alan Banaszek (Polonia)

Jules Hesters (Belgio)

Gavin Hoover (USA)

Michele Scartezzini (Italia)

Kazushige Kuboki (Giappone)

Claudio Imhof (Svizzera)

Aaron Gate (Nuova Zelanda)

Iuri Leitao (Portogallo)

Erik Martorell Haga (Spagna)

Ed Clancy (Gran Bretagna)

Sebastian Mora (Spagna)

Corbin Strong (Nuova Zelanda)

Yacine Chalel (Algeria)

Kelland O'Brien (Australia)

Rotem Tene (Israele)

