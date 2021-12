È la nuova disciplina prediletta della UCI Track. La gara da non perdere. Da qualche tempo l'eliminazione, come viene talvolta chiamata, sta attirando sempre più pubblico e l'attenzione dei media. Nulla lasciava presagire una tale esposizione, considerando che quando è nata non era nemmeno una disciplina riconosciuta. Ma col passare del tempo , come viene talvolta chiamata, sta attirando sempre più pubblico e l'attenzione dei media. Nulla lasciava presagire una tale esposizione, considerando che quando è nata non era nemmeno una disciplina riconosciuta. Ma col passare del tempo la gara a eliminazione ha guadagnato rispettabilità , ed è finita per entrare a far parte del programma Open. Nella sua forma attuale è uno dei quattro eventi da disputare, insieme allo Scratch, alla Tempo Race e alla Corsa a punti.

A causa del crescente successo delle gare a eliminazione, l’organizzazione ha deciso di farne un evento separato. Una scelta vincente! Il principio di questa disciplina è semplice: un gruppo di atleti parte assieme, e ogni uno, due o tre giri, a seconda della lunghezza della pista, si disputa uno sprint. L'ultimo a tagliare il traguardo in ogni volata è eliminato e deve lasciare immediatamente la pista.

Ad

Ricorda le corse delle bighe al Colosseo

UCI Champions League Dalla Hinze a Lavreysen: tutti i protagonisti visti in Lituania 13 ORE FA

Man mano che le volate si susseguono, il gruppo iniziale perde inesorabilmente i suoi corridori. Alla fine rimangono solo due atleti a lottare per la vittoria, che viene assegnata in un classico duello dove il primo dei due atleti a tagliare il traguardo vince. L'interesse di questa "corsa al contrario" è evidente: "Ricorda un po' i giochi del circo e le corse delle bighe", si entusiasma François Pervis, un grande appassionato dell'evento.

François, specialista della velocità pura, ammette che di tutte le discipline UCI Track, la gara a eliminazione "è la più dura fisicamente". Infatti è necessaria una resistenza eccezionale per riuscire a completare questi giri ad alta velocità mentre si lotta gomito a gomito con gli altri ciclisti. Tanto più che, come ci ricorda Pervis, "a volte tutto è deciso da pochi millimetri di ruota", poiché è il posteriore della bicicletta che segna il vincitore in caso di fotofinish.

Questo a volte può dar luogo a una certa confusione nel gruppo, visto che alcuni atleti restano in pista senza accorgersi di essere stati eliminati. Per ridurre al minimo questi casi, i ciclisti sono ora dotati di un dispositivo che vibra per avvisarli quando sono arrivati ultimi e devono quindi lasciare la pista.

Tanto più che le volate sono sinonimo di lotta serrata, e quindi di cadute... Queste ultime sono parte integrante dell'evento e aggiungono un carattere imprevedibile e drammatico alla disciplina. "È normale - conferma François Pervis- i corridori sono sempre all'erta per cercare di mantenere la posizione nel gruppo senza lasciarsi chiudere dagli altri".

Fare tutto il possibile per evitare di essere l'ultimo

È qui che entra in gioco la dimensione tattica della gara a eliminazione. È importante quanto la forza fisica, perché bisogna essere un fine stratega per mantenere il proprio posto in un gruppo così agguerrito. François Pervis continua: "La cosa più difficile è rimanere lucidi. Non è insolito che i ragazzi esauriscano le energie prima della linea, perché l'intensità dello sforzo è davvero enorme".

Si possono adottare due tattiche principali per evitare di rimanere in fondo: "O ti metti davanti e imposti un ritmo molto alto, in modo che gli altri non possano sorpassarti, ma questo ritmo è quasi impossibile da mantenere per tutta la gara - dice Pervis - Oppure rimani dietro e, al momento degli sprint, acceleri e sorpassi tutti all'esterno. Anche qui, la ripetizione di questi sforzi è spaventosa. Tanto più che questa strategia equivale spesso a giocare con il fuoco...".

In sintesi, non c'è una vera e propria tattica vincente per sopravvivere alla gara di eliminazione, e ognuno fa tutto il possibile per evitare di essere l’ultimo. È proprio questa totale incertezza che rende questa disciplina così appassionante. "È una gara dinamica - riassume François Pervis - Non ci sono certezze, e la situazione in pista può sempre ribaltarsi. Cadute, suspence e un duello finale: la gara a eliminazione è come un vero film d'azione! “

Eliminazione, la corsa del "Diavolo": tutto quello che c'è da sapere

UCI Champions League Sprint a 3, la novità della Champions: tutto quello che c'è da sapere 13 ORE FA