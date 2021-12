Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League - Anche Miriam Vece testimonial della app Whoop per monitorare i valori dei pistard

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - In questa doppia trasferta di Londra è uscita la nuova app Whoop per il monitoraggio dei valori dei singoli pistard. Dalla pista ci mostrano come si usa per prendere i dati, c'è anche la nostra Miriam Vece ad essere testata.

00:00:17, un' ora fa