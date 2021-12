Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League - Archibald dominatrice dell'Eliminazione: standing ovation per lei

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Non è riuscita ad avere la meglio nello Scratch, ma nella Corsa ad eliminazione ha dominato e ha fatto quel che ha voluto. Ecco che la britannica vince "in casa" e fa 3 su 3 in questa Champions nell'eliminazione.

00:03:00, un' ora fa