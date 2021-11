Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League e prize money, le atlete: "È fantastico"

CICLISMO SU PISTA - La UCI Track Champions League è il primo evento con un prize money uguale per uomini e donne. Questo perché l’uguaglianza e la parità dei sessi, nello sport come nella vita, è essenziale e merita di essere messo in luce. Kirsten Wild, pluricampionessa di pista commenta: "Un nuovo evento che si basa sull’uguaglianza, è fantastico".

