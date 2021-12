Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League - Emma Hinze, che botto in pista! Vece in finale: rivivi la gara

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Mission impossible per Miriam Vece che si ritrova in batteria contro Genest, Gros e Emma Hinze. La Hinze però finisce a terra con la Genest e la Vece conquista così la finale. Che botto però per la tedesca che si rovina il body.

00:00:20, 27 minuti fa