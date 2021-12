Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League, Ha sbagliato il rapporto? Clamoroso, la Corsa ad Eliminazione non può partire per colpa di..

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Stallo clamoroso durante la prova della Corsa ad Eliminazione femminile. O meglio prima, perché non si può partire - pare - per un problema meccanico per la Kajihara. Alla fine aveva sbagliato il rapporto...

un' ora fa