Panevezys ci aveva lasciato dei verdetti abbastanza chiari ai piani alti della UCI Track Champions League, ma la prima tappa londinese ha rimescolato (quasi) tutto quanto e ha preparato il terreno a un finale di stagione veramente scoppiettante. Emma Hinze e Harrie Lavreysen hanno riaperto le loro classifiche mostrando un lato umano, Katie Archibald ha distrutto l'Endurance senza pietà, l’Italia ha visto fermarsi il proprio sviluppo verticale e Martina Alzini, da Londra, ha confermato la bontà del format Champions League. Ecco le 5 verità!

Ad

Katie Archibald fa un altro sport

UCI Champions League Quanto si guadagna a vincere la Champions League? 06/11/2021 A 08:58

Forse è l’MVP dell'intera competizione. Con 35 punti di vantaggio su Edmondson, la britannica ha scritto la parola fine sulla classifica Endurance . Ancora una volta, da quando è iniziata l’UCI Track Champions League, la 27enne si è dimostrata praticamente perfetta: ha dominato, ha vinto, ha corso con intelligenza e non ha mai dato segnali di cedimento.

Solo applausi per Katie Archibald nell'arena di casa

Londra ha fermato la crescita dell'Italia

l’impressione è che oltre ad un decimo posto per Miriam Vece, ad un nono per Michele Scartezzini e ad un settimo per Silvia Zanardi non si possa andare. Se Maiorca era stata un mezzo disastro e Panevezys ci aveva fatto sognare ad occhi aperti, Londra ha livellato la crescita dei tre ragazzi italiani. La classifica non è male , sia chiaro, maSe Maiorca era stata un mezzo disastro e Panevezys ci aveva fatto sognare ad occhi aperti,

Un campione del mondo per la Vece: c'è Benjamin Thomas alla partenza

Lavreysen & Hinze sono umani: allelujah!

spatassato tutti nel Keirin, ci ha mostrato un volto di Harrie Lavreysen che ancora non conoscevamo: quello perdente. Tra le donne, invece, i due dominatori possono sbagliare. Il modo in cui Botticher hatutti nel Keirin, ci ha mostrato un volto diche ancora non conoscevamo: quello perdente. Tra le donne, invece, la caduta di Emma Hinze nella batteria di Miriam Vece ha riaperto una classifica che sembrava morta e sepolta. Incredibile ma vero:

Hinze e Friedrich fanno il vuoto nella Sprint: Emma vince e torna leader

Il Covid-19 ci ha tolto una tappa e tanti protagonisti

Il covid-19 non ha lasciato in pace nemmeno la UCI Track Champions League, togliendoci dei protagonisti importanti e l’ultima tappa in quel di Tel Aviv. Lo sport - e il mondo intero - non sono ancora riusciti a mettersi alle spalle questo male: che mestizia! Sapevamo che prima o poi poteva succedere, ma ci ha fatto male scoprirlo.Lo sport - e il mondo intero - non sono ancora riusciti a mettersi alle spalle questo male: che mestizia!

La Wild vince (forse) l'ultima della carriera: Zanardi 7a nello Scratch

La Champions è già un format vincente

Martina Alzini, ieri sera al velodromo di Londra, parlando con i nostri Cannone e Gregorio, ha detto una cosa molto precisa. "L’atmosfera della Champions League mi ricorda quella del Mondiale". Bastano queste poche parole per certificare la bontà di questa competizione, che in sole tre tappe è già riuscita a rubare il cuore di molti appassionati e non. Un format vincente!

Emma Hinze, che botto in pista! Vece in finale: rivivi la gara

...

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

UCI Champions League Volate, classifiche, maglie: guida e novità della Champions League 06/11/2021 A 08:01