Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League - La Friedrich vince il Keirin e riapre tutto: Miriam Vece è 6a. Rivivi la gara

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - È sorpasso! Lea Sophie Friedrich, come previsto, vince il Keirin e opera così il sorpasso in classifica su Emma Hinze. Parliamo della classifica generale della velocità. Solo 6a Miriam Vece, ma porta a casa comunque 10 punti per la sua classifica.

00:00:19, un' ora fa