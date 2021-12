Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League - La Zanardi si salva, ma chiude 9a nella Corsa ad eliminazione

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Niente exploit finale per Silvia Zanardi che non riesce a centrare una vittoria in questa Champions. L'atleta piacentina chiude 9a nella Corsa ad Eliminazione: è comunque nella top 10 della classifica generale.

00:00:33, un' ora fa