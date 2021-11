Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League - Lavreysen non fa sconti: vince anche la sprint, rivivi la volata contro Paul

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - E sono due su due stasera, 3 su 4 in Champions League per Lavreysen che vince ancora e ancora. Il pistard olandese porta a casa anche la Sprint della Lituania battendo Nicholas Paul in finale.

00:02:56, un' ora fa