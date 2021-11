Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League - Michele Scartezzini: "Maiorca? La condizione c'era, ma ho sbagliato i rapporti"

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Ecco le parole di Michele Scartezzini prima della tappa in Lituania. Dalle sensazioni provate a Maiorca, dove non era andato benissimo, alle aspettative per la seconda tappa di questa Champions League di pista.

00:02:33, 2 ore fa