Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League - Miriam Vece, niente da fare nella Sprint: eliminata nella batteria della Mitchell

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Si chiude così l'avventura nella sprint in questa Champions League per Miriam Vece. Niente qualificazione in semifinale, anche se era molto dura avendo in batteria una certa Kelsey Mitchell.

00:01:17, un' ora fa