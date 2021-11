25.000€ in caso di vittoria della classifica generale - ma quello verrà calcolato solo a Tel Aviv - per ogni vittoria, un singolo corridore prenderà 1000€. Ci sono premi fino al 10° classificato di ogni prova e, quindi, facciamo un po' di conti in tasca. La prima giornata dell'UCI Track Champions League è andata in archivio ed è tempo di tracciare un po' di bilanci, anche economici. Quanto ha fruttato per i 72 pistard questa trasferta a Maiorca? Beh c'è chi ha racimolato una bella cifretta, chi torna a casa senza neanche una lira. Certo, ricordiamo che per i corridori è tutto spesato dalla direzione di corsa: vitto, alloggio e spese di trasporto, più il riconoscimento di un bonus di partecipazione di 1500€ che verrà però bonificato solo al termine della competizione (per averlo bisognerà aver presenziato a tutte le gare). Ma oltre ai ricavi fissi, ci sono quelli che arrivano dal montepremi . A parte iin caso di vittoria della classifica generale - ma quello verrà calcolato solo a Tel Aviv - per ogni vittoria, un singolo corridore prenderà. Ci sono premi fino al 10° classificato di ogni prova e, quindi, facciamo un po' di conti in tasca.

Miriam Vece: gettone da 425€

Tra gli italiani è quella che ne esce meglio, ma non solo dal punto di vista economico visto che è 5a nella classifica generale della Velocità. Grandissima giornata per Miriam Vece che ha subito fatto vedere grandi qualità. È giunta nella finale del Keirin, trovando poi il 6° posto (250€). A questo si aggiunge il 7° posto nella sprint e sono altri 175€, per un totale di 425€ per questa prima giornata in quel di Maiorca.

Silvia Zanardi: 175€ per la Corsa ad eliminazione

Purtroppo Silvia Zanardi prende i premi solo con una prova su due. La Corsa ad eliminazione, infatti, gli frutta 175€ per il 7° posto finale, ma nello Scratch ha chiuso solo 14esima. Piazzamento che le fornisce giusto 2 punti in classifica, ma 0€ del montepremi visto che i premiati sono i primi 10 di ogni gara.

Quanto si guadagna ad ogni gara vinta?

Piazzamento Premio 1° 1.000€ 2° 800€ 3° 650€ 4° 450€ 5° 350€ 6° 250€ 7° 175€ 8° 100€ 9° 75€ 10° 50€

Michele Scartezzini: a casa con 0€

È stata proprio una giornata no per Michele Scartezzini che torna a casa con 0€ dalla trasferta di Maiorca. È partito malissimo con lo Scratch, concludendo al 17° posto (su 18). Nella Corsa ad eliminazione un piccolo passo in avanti, ma chiude 12°, piazzamento che non gli regala ahimè nessun riconoscimento a livello economico. Ci sarà spazio per recuperare, anche e soprattutto in classifica.

Lavreysen e Hinze i più felici, ma Corbin Strong porta a casa 2000€

Chi festeggia dopo Maiorca sono Lavreysen e Hinze. Entrambi hanno chiuso primi nella Sprint e secondi nel Keirin. I due fanno così 1800€ a testa, ma c'è chi festeggia più di loro due. E un altro leader di classifica, ovvero Corbin Strong che lascia Maiorca con due vittorie. Quella dello Scratch maschile e della Corsa ad eliminazione maschile: 40 punti tondi tondi in classifica e 2000€ per la giornata.

