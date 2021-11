Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League - Sprint a 3 e squalifiche, la novità della Champions: tutto quello che c'è da sapere

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Andiamo alla scoperta di come funzionano le sprint nel ciclismo su pista. E, soprattutto, come funziona in questa Champions League con un format completamente diverso. Anche perché in questa competizione le sprint vedono impegnati tre corridori anziché 2 nelle batterie e nelle semifinali. E occhio alle squalifiche...

00:02:39, 24 minuti fa