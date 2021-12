Per un neofita, allenarsi per il ciclismo su pista significa semplicemente fare sempre più giri dell'anello. Questo è un grande errore. L'UCI Track è ricco di discipline, e ognuna ha il suo allenamento specifico. È importante distinguere tra eventi di sprint come lo sprint individuale, i 200 metri o il Keirin, ed eventi di resistenza come l'inseguimento, l'eliminazione o la corsa a punti. La preparazione per queste due categorie varia tanto quanto quella di un corridore di 100m e di un maratoneta.

Sia che l'atleta si alleni per la velocità o per la resistenza, avrà sempre un nemico comune: l'acido lattico. Si tratta di una tossina prodotta dallo sforzo fisico che impedisce al muscolo di ossigenarsi. L’acido lattico si manifesta in modo diverso, a seconda che il muscolo sia sottoposto a sforzo brevemente e violentemente o per lungo tempo.

La pista, un parco giochi per i pezzi da novanta del ciclismo

Come sottolinea François Pervis, "la maggior parte dei corridori di endurance viene dalla strada". Nel gergo ciclistico, si chiamano "ciclisti da strada". Vengono dalla DN1 (NdR: l'anticamera dei professionisti della strada) o sono già professionisti. È vero che ci sono molti punti di contatto tra i due mondi, e non è raro vedere corridori brillare tanto sull'asfalto quanto sul legno dei velodromi (come Bradley Wiggins, Mark Cavendish, Filippo Ganna o il francese Benjamin Thomas, per fare qualche esempio).

Di solito sono i grandi corridori su strada, soprattutto gli specialisti delle cronometro, ad eccellere sugli ovali della pista. "Per perfezionare la loro condizione, quando la stagione stradale è finita, in inverno fanno spesso sessioni di allenamento in pista", osserva Pervis. Tuttavia, la transizione non è facile.

"Anche se questi ciclisti stradali hanno le qualità intrinseche per competere in pista, devono comunque allenarsi su biciclette a cui non sono abituati", continua il sette volte campione del mondo. "Ci vuole molto tempo per abituarsi alle bici da pista e alla loro specificità: niente freni, pignone fisso...".

Allo stesso modo, nell'inseguimento a squadre, per esempio, alcune discipline dette di resistenza richiedono un allenamento speciale per il passaggio di staffetta tra i corridori. La parola d'ordine è semplice: bisogna ripetere ogni movimento più e più volte per raggiungere un'armonia perfetta. Questo lavoro di ripetizione si trova naturalmente anche nell'allenamento per gli eventi di velocità, ma è espresso in un modo significativamente diverso.

Rompere la memoria del muscolo

Come specialista indiscusso dello sprint, dove è stato campione del mondo nel chilometro, nel Keirin e nello sprint, François Pervis conosce meglio di chiunque altro le particolarità dell'allenamento per queste discipline. "Bisogna sviluppare qualità di forza, potenza, velocità ed esplosività", afferma.

E come se non bastasse, François aggiunge un altro elemento che si riassume in una parola temibile: overspeed. "È la cadenza della pedalata, spiega, in velocità accelerata. Sei trainato da una moto e devi pedalare il più velocemente possibile. Questo serve a rompere la memoria del muscolo, in modo che dimentichi i propri limiti fisici.” Si tratta di una tecnica molto speciale per aiutare l'atleta a massimizzare le sue capacità o, come dice Pervis, per "alzare l’asticella".

L'immagine parla da sola, ma la famosa asticella non si alza da sola. Ci vuole tempo e dedizione per costruire solide basi. François Pervis ci racconta la sua classica settimana di allenamento quando era un professionista. Se siete allergici allo sforzo fisico, passate oltre...

"Iniziamo con l'allenamento con i pesi il lunedì mattina. Nel pomeriggio, allenamento in pista. Il martedì, un'ora di allenamento su strada al mattino per liberarsi dello stress e un allenamento in pista nel pomeriggio. Poi, ci alleniamo e facciamo un lungo giro sulla strada (2h30) il mercoledì. Poi giovedì un'ora di allenamento su strada al mattino e di nuovo in pista nel pomeriggio. Il giorno dopo, pesi e pista e infine, il sabato, di nuovo sulla strada". In breve, un vero e proprio allenamento estremo. Per sperare di vincere in pista, non basta avere muscoli d'acciaio, è necessario anche una disciplina e un atteggiamento mentale dello stesso metallo...

