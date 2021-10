Parigi, Francia: alcuni dei velocisti su pista più prolifici del mondo sono destinati a scrivere la storia a novembre; l'UCI Track Champions League annuncia infatti i primi corridori prequalificati da confermare per la stagione inaugurale.

Mancano meno di quattro settimane al primo round del 6 novembre e sei sprinter uomini e sei donne si sfideranno per lo stesso premio in denaro nella nuovissima serie, destinata a elevare lo sport a nuovi livelli con un format breve, corse adrenaliniche, trasmissioni TV per milioni di telespettatori.

I prequalificati

Nella formazione femminile, la campionessa olimpica di Tokyo Kelsey Mitchell (Canada) sarà affiancata dall'attuale campionessa del mondo UCI Emma Hinze (Germania), dalla medaglia d'argento olimpica Olena Starikova (Ucraina), dal podio del campionato europeo Mathilde Gros (Francia), dalla top ten Simona Krupeckaitė (Lituania) e dalla campionessa olimpica di Keirin Shanne Braspenincx (Paesi Bassi).

Commentando la sua prequalificazione per il campionato, Kelsey Mitchell ha dichiarato: "Sono così entusiasta di essere prequalificata per l'UCI Track Champions League e non vedo l'ora di provare l'emozione di correre contro le migliori al mondo, settimana dopo settimana. Veloce e ricco di azione, questo campionato sarà un'esperienza incredibile non solo per i piloti, ma anche per i fan!"

Nella categoria maschile, l'attuale campione del mondo di Keirin e dello Sprint Individuale Harrie Lavreysen (Paesi Bassi) si schiererà al fianco del campione olimpico di Sprint a squadre Jeffrey Hoogland (Paesi Bassi), la medaglia d'oro della Tissot UCI Track Nations Cup Nicholas Paul (Trinidad & Tobago), i primi dieci classificati UCI Vasilijus Lendel, nonché Maximillian Levy (Germania) e Denis Dmitriev (Russia).

Commentando la sua prequalificazione, Harrie Lavreysen ha dichiarato: "Sono lieto di essermi prequalificato per la UCI Track Champions League. Penso che il format delle corse ci consentirà di entrare in contatto con i fan e, si spera, di introdurre nuove persone al nostro sport. Sarà il mio obiettivo più grande subito dopo i Campionati del Mondo, e non vedo l'ora di iniziare".

Questi 12 sono tra i 24 corridori prequalificati nelle categorie Sprint e Endurance e si uniranno ad altri 48 che si qualificheranno per il campionato. La selezione è determinata da una serie di criteri, inclusi i risultati passati delle Olimpiadi di Tokyo e altri eventi importanti, tra cui la Nations Cup di Cali e i Campionati europei di pista. Vengono presi in considerazione anche i precedenti palmares. Altri ciclisti saranno selezionati in base ai loro risultati nei prossimi Campionati del mondo di ciclismo su pista alla fine di questo mese.

Significa che l'UCI Track Champions League vedrà riuniti i migliori talenti in un modo mai visto prima, sfidandosi in cinque round in quattro Paesi diversi. Per i ciclisti, la selezione rappresenta un "biglietto d'oro" per gli eventi più emozionanti del ciclismo su pista. Per milioni di fan in tutto il mondo, è un altro passo avanti verso un'esperienza sportiva ricca di azione e guidata dalla tecnologia, sia che si guardi dal vivo nel velodromo, siaaaa tramite una trasmissione TV innovativa e premium, sia online.

I restanti 12 corridori pre-qualificati e 48 corridori ancora da qualificare saranno rivelati prima del primo round a Maiorca, il 6 novembre.

François Ribeiro, Capo di Eurosport Events, dice: “Il calibro dei corridori annunciato oggi illustra chiaramente il nostro intento di riunire il top dei migliori ciclisti su pista maschili e femminili del mondo. Assicurare un talento di così alta qualità combinato con un format di corsa esplosivo e imprevedibile è un passo fondamentale nell'ambizione di Discovery Sports Events di creare la competizione più avvincente nel ciclismo su pista. Non vediamo l'ora di annunciare altri grandi corridori prima dell'inizio della stagione".

Calendario

Round 1: Maiorca (Spagna), 6 novembre

Round 2: Panevézys (Lituania), 27 novembre

Round 3: Londra (Regno Unito), 3 dicembre

Round 4: Londra (Regno Unit), 4 dicembre

Round 5: Tel Aviv (Israele), 11 dicembre

