Scartezzini, che è Miram Vece. Andiamo a scoprire quelle che sono state le sensazioni vissute dai nostri azzurri impegnati in Lituania. C'è chi esulta, chi invece sperava di far meglio. La seconda tappa dell'UCI Track Champions League ha visto, per alcuni pistard, risultati completamenti diversi rispetto alla precedente puntata, cosa che vale anche per i nostri azzurri. Un po' per i rapporti usati , vedi, che è migliorato nettamente rispetto a Maiorca, un po' per la condizione fisica , vedi. Andiamo a scoprire quelle che sono state le sensazioni vissute dai nostri azzurri impegnati in Lituania.

Miriam Vece

Sono stata un po' sfortunata con le batterie. Non mi piace farle di testa, soprattutto così lunghe, e la messicana mi ha chiuso all'ultima curva. Non è una scusa, ma ho perso un po' di pedalate. Probabilmente non avrei vinto comunque, ma il risultato sarebbe potuto essere diverso. Nel Keirin niente finale? Non so neanch'io cosa abbia combinato. La cosa migliore era tenere la ruota della Mitchell. Ma so che a lei piace rimontare e uscire all'ultimo, e tutte erano lì pronte a prendere la sua ruota. Nello stato di forma in cui sono, lanciare le volate non sarebbe stata la cosa più efficace. Sono qui a fare esperienza e per farmi passare la 'paura' del keirin. Oggi non è andata bene, ma mancano ancora tre tappe

Niente da fare per Miriam Vece: eliminata nella Sprint

Silvia Zanardi

Nello Scratch avevo un rapporto troppo agile e sono andata fuori giri. Avrei dovuto anticipare la volata, ma ho aspettato e aspettato per niente. Ho perso delle posizioni e non sono più riuscita ad uscire. Per l'Eliminazione, devo dire grazie alla mia 'coach' Miriam Vece perché mi diceva sempre quante ne rimanessero e non dovevo girarmi a contarle. È andata meglio rispetto allo Scratch, anche perché l'Eliminazione è la mia gara preferita. Mi piace farla e farla bene. L'attacco quando siamo rimaste in 4? Sì, potevo tirare dritto, ma mi sarei comunque rialzata e avevo perso il ritmo. Sono contenta della mia prova

Super Silvia Zanardi, 3a nell'Eliminazione: rivivi la sua prova

Michele Scartezzini

Rispetto all'altra volta ho usato un rapporto da quartetto. Non ho avuto la sensazione di essere fuori giri come l'altra volta a Maiorca, però forse era troppo duro. Diciamo che ho imparato anche da questa prova. Forse la prossima volta lo tengo un pelo più agile rispetto a oggi. Però la gamba questa volta c'era. L'errore che ho fatto nello Scratch, è stato quello di stare a ruota di Imhof e aspettare. Se anticipavo avrei avuto la gamba per fare meglio, ma aspettando non sono riuscito a saltarli. Ma è andata molto meglio dell'altra volta. Eliminazione? Molto meglio rispetto alla prima tappa. Peccato, 4° vabbé, anche questa forse era troppo duro il rapporto. Ma la gamba c'era e adesso ho le idee più chiare

Scartezzini riapre la classifica: 4° posto nell'Eliminazione

