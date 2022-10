Warner Bros. Discovery Sports e Infinite Reality stringono una partnership per offrire al pubblico un modo nuovo e rivoluzionario di interagire con lo sport. Grazie a un accordo pluriennale, Infinite Reality, leader nel settore del metaverso, sarà il partner esclusivo di Discovery Sports Events per la creazione di una community sportiva di atleti in un ambiente unico e virtuale, creato nello specifico per valorizzare le properties di Discovery Sports Events.

Per la prima volta, grazie a Infinite Reality, Warner Bros. Discovery Sports sfrutta il potenziale della tecnologia Web3 per il futuro sportivo del metaverso, offrendo al suo pubblico nuove e sempre più immersive forme di coinvolgimento interattivo: un potenziale di crescita che contribuirà al costante sviluppo di ogni evento sportivo promosso da Discovery Sports Events.

Discovery Sports Events e Infinite Reality presenteranno in anteprima la loro experience nel metaverso durante la prossimaUCI Track Champions League di ciclismo su pista, l’evento che riunisce i migliori pistard del mondo nei velodromi più famosi d’Europa con un format di gare innovativo e spettacolare.

La seconda edizione dell’UCI Track Champions League prodotta da Warner Bros. Discovery Sports prende il via da Maiorca, sabato 12 novembre in diretta dalle 18:45 su Eurosport 1, e sono già tre gli appuntamenti del mese per le categorie Sprint (Sprint e Keirin) ed Endurance (Scratch ed Eliminazione): sabato 19 novembre a Berlino e sabato 26 novembre nel prossimo velodromo olimpico di St Quentin-en-Yvelines (Parigi), sede dell’ultimo record del mondo a inseguimento di Filippo Ganna.

