Sabato 12 novembre scatta la seconda edizione dell'UCI Track Champions League, il torneo su pista che punta a creare un format che possa appassionare il numero più alto possibile di tifosi. Anche se siamo a fine stagione, ecco i 72 migliori del mondo della pista pronti a sfidarsi da qui al 3 dicembre, giorno dell'ultima tappa di Londra, a caccia delle maglie di leader delle due classifiche. I corridori sono stati divisi in due categorie: quella della Velocità, che comprende Sprint e Keirin, e quella dell'Endurance, che comprende Scratch e Corsa ad Eliminazione. Ecco tutti i pistard in corsa e le loro ambizioni.

Le ragazze della Velocità

- CICLISTE/NAZIONE 1 Mitchell (Canada) 2 Braspennincx (Paesi Bassi) 3 Kouame (Francia) 4 Friedrich (Germania) 5 Grabosch (Germania) 6 Starikova (Ucraina) 7 Gros (Francia) 8 van der Peet (Paesi Bassi) 9 Vece (Italia) 10 Bayona Pineda (Colombia) 11 van der Wouw (Paesi Bassi) 12 Capewell (Gran Bretagna) 13 Gonzalez (Messico) 14 Los (Polonia) 15 van Riessen (Paesi Bassi) 16 Clonan (Australia) 17 Roige (Spagna) 18 Finucane (Gran Bretagna)

Senza la fenomenale Emma Hinze, tutti gli occhi saranno puntati sulla collega-rivale Lea Sophie Friedrich e sulla francese Mathilde Gros. Da tenere d'occhio anche la canadese Kelsey Mitchell, così come la nuova sensazione transalpina Taky Kouame. Per l'Italia invece è un all-in su Miriam Vece.

I corridori della Velocità

- CICLISTI/NAZIONE 19 Lavreysen (Paesi Bassi) 20 Hoogland (Paesi Bassi) 21 Esow (India) 22 Ponomaryov (Kazakistan) 23 Truman (Gran Bretagna) 24 Awang (Malesia) 25 Ramirez (Colombia) 26 Rudyk (Polonia) 27 Tjon En Fa (Suriname) 28 Derache (Francia) 29 Cornish (Australia) 30 Quintero (Colombia) 31 Yakovlev (Israele) 32 Nakano (Giappone) 33 Helal (Francia) 34 Bötticher (Germania) 35 Angsuthasawit (Thailandia) 36 Richardson (Australia)

Anche in campo maschile ci sono i più forti di tutto il mondo anche se, giusto ricordarlo, qui c'è una netta differenza tra i campioni e tutti gli altri. Sarà davvero dura battere Lavreysen e Hoogland. Ci proveranno Richardson, Bötticher e Yakovlev, ma quei due sono dei veri e propri fenomeni. Nessun rappresentante italiano.

Le ragazze dell'Endurance

- CICLISTE/NAZIONE 37 Archibald (Gran Bretagna) 38 Barbieri (Italia) 39 Uchino (Giappone) 40 Stenberg (Norvegia) 41 Cumming (Nuova Zelanda) 42 Coles-Lyster (Canada) 43 Kenny (Gran Bretagna) 44 Calvo (Spagna) 45 Andres (Svizzera) 46 Valente (Stati Uniti) 47 Teutenberg (Germania) 48 Kay (Irlanda) 49 Zanardi (Italia) 50 Drummond (Nuova Zelanda) 51 Williams (Stati Uniti) 52 Moran (Australia) 53 Van Dam (Canada) 54 Lewis (Gran Bretagna)

Senza Kirsten Wild e Maria Martins tutti i riflettori punteranno su Katie Archibald, già vincitrice lo scorso anno. Attenzione però alle new entry: tra Rachele Barbieri, Jennifer Valente, Lea Teutenberg e la falange oceanica composta da Cumming, Moran e Drummond, oltre alle conferme di Coles-Lyster e di Silvia Zanardi, la campionessa britannica avrà tanto filo da torcere. Più in generale, questa è la categoria dove l'Italia può raccogliere più soddisfazioni.

I corridori dell'Endurance

- CORRIDORI/NAZIONE 55 Malcharek (Germania) 56 Mora (Spagna) 57 Bibic (Canada) 58 Buchli (Paesi Bassi) 59 Guillemette (Canada) 60 Tene (Israele) 61 Wood (Gran Bretagna) 62 Eefting (Paesi Bassi) 63 Prokopyszyn (Polonia) 64 Koontz (Stati Uniti) 65 Hoover (Stati Uniti) 66 Scartezzini (Italia) 67 Perrett (Gran Bretagna) 68 Imhof (Svizzera) 69 Johansson (Svezia) 70 Stewart (Gran Bretagna) 71 Haga (Spagna) 72 Donegà (Italia)

E infine i ragazzi dell'Endurance. Qui purtroppo manca il campione del mondo di Corsa ad eliminazione Elia Viviani, ma per gli azzurri ci saranno Michele Scartezzini e Matteo Donegà. L'americano Gavin Hoover dovrà difendere il titolo dall'affamata voglia di rivincita di Seba Mora, ma in ottica classifica generale non bisogna dimenticare il giovane prodigio Dylan Bibic. Il canadese è all'esordio assoluto, ma può fare molto bene.

Da ricordare che ogni corridore avrà il suo dorsale e se lo porterà dietro fino all'ultima prova di questa Champions League. Questo perché ogni pistard, alla firma del contratto, ha garantito la sua partecipazione fino all'ultima tappa, pegno la perdita di tutti i punti UCI guadagnati e i premi assegnati oltre alla quota di partecipazione di 1500€. Unica chance di uscire dal torneo, quello di un infortunio. In quel caso l'UCI assegnerà una Wild card ad un altro corridore che sostituirà per tutto il torneo un infortunato.

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport, e Eurosport Player (anche su TIMVISION). Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Discovery+ e su Eurosport Player.

