Matteo Donegà è pronto a fare il suo esordio ufficiale. Il nativo di Bondeno non sta nella pelle dopo l’esito negativo della richiesta inoltrata 12 mesi fa, quando aveva provato ad entrare nel circus ma non c’era riuscito. "Partecipare alla Champions League è una bella emozione. Sono veramente carico. Già un anno fa avevo provato ad entrare ma non c’ero riuscito, quindi la soddisfazione è doppia. Questa è una competizione nuova e sono molto felice di essere tra i 72 convocati per le 5 tappe in programma da Maiorca a Londa". La prima volta è speciale, la prima volta è diversa, la prima volta ha una mistica tutta sua. Finalmente riparte la Champions League su pista (la prima tappa il 12 novembre a Maiorca) eè pronto a fare il suo esordio ufficiale. Il nativo di Bondeno non sta nella pelle dopo l’esito negativo della richiesta inoltrata 12 mesi fa, quando aveva provato ad entrare nelma non c’era riuscito.

Matteo è alla prima esperienza assoluta alla UCI TCL, ma non sarà solo. Scartezzini ha una grande esperienza. Io e lui abbiamo già condiviso tante trasferte negli ultimi anni, andiamo via insieme molto spesso. È più esperto di me, quindi c’è tanto da imparare. Il suo appoggio sarà fondamentale, anche a livello organizzativo. Durante la Champions siamo da soli: non c’è squadra e non c’è nazionale, per cui essere in due è sicuramente un vantaggio". , ma non sarà solo. Al suo fianco avrà Michele Scartezzini : super veterano, pluri-medagliato e uomo di grandissima esperienza per quanto riguarda i velodromi d’Europa. In modo particolare quelli della Champions League, a cui ha già preso parte nella passata edizione. "

Avere un amico come lui fa sempre comodo e migliora la situazione

"Ho controllato l’elenco dei partenti e nella nostra categoria non c’è un padrone. Siamo tutti più o meno sullo stesso livello, com’è successo anche l’anno scorso. Meglio così: c’è più bagarre e ci si diverte di più". Donegà parteciperà all’Endurance League, composta da Eliminazione e Scratch: una categoria che nonostante la vittoria di Gavin Hoover in extremis su Sebastian Mora rimane senza un vero e proprio dominatore. Senza gli Harrie Lavreysen e le Katie Archibald di questo mondo, c’è spazio veramente per tutti. Italiani in primis.

Nel palmares del ventiquattrenne emiliano, oltre ai risultati da Junior e U23, spicca un argento europeo piuttosto pesante nella corsa a punti. Era il 2020, a Plovid, e il ragazzo attualmente in forza al Cycling Team Friuli battagliò alla pari con quel Sebastian Mora che vuole assolutamente rifarsi dopo il secondo posto dell’anno passato. Più in generale, Matteo è abbastanza fiducioso sulle possibilità sue e di Scartezzini, anche se molto dipenderà dalla condizione fisica. "Con Sebastian Mora ho combattuto all’Europeo del 2020, quindi uno scontro con lui l’ho già avuto. Più in generale, comunque, ci conosciamo quasi tutti e ci siamo misurati spesso. Secondo me possiamo fare bene, poi tanto dipenderà anche dalle condizioni fisiche. Questa competizione arriva a fine stagione: è un po’ un’incognita".

. "Arrivo a Maiorca con la volontà di divertirmi. La Champions è uno spettacolo e c’è spazio per goderselo. Poi a me piacciono tanto le 6 giorni, infatti dopo la UCI Champions League andrò direttamente a Rotterdam. Partecipo senza pressione, è una cosa nuova: voglio divertirmi e fare bene. Poi, dopo Maiorca farò un primo bilancio". La preview uscita sul sito di Eurosport, che potete trovare qua , ha parlato di “ricerca del divertimento” per Matteo Donegà, e il pistard italiano conferma questa visione

