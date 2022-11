Premium Ciclismo su pista UCI Track Champions League 18:30-22:25

Le regole del gioco

Ad

La UCI Track Champions League (UCI TCL), creata dal progetto condiviso da UCI e Eurosport Events, è pronta alla sua seconda edizione . Il tentativo del massimo organismo di ciclismo internazionale di rendere più accattivante il mondo della pista a fan e appassionati e, anzi, allargare la platea di spettatori con un format assolutamente diverso, trasformandolo in uno show di 3 ore, ha funzionato benissimo nel 2021, per cui quest'anno si procederà con il bis. I 72 corridori sono pronti a sfidarsi in cerca della gloria. Ecco la guida completa!

UCI Track Champions League Cinque azzurri al via: cosa dobbiamo aspettarci da loro? 10 ORE FA

Che cos'è il keirin? Regole, strategia, storia

Tantissime star mondiali e 5 italiani

Tra le star della competizione rientra di diritto Laura Kenny (Gran Bretagna) dell'endurance femminile, che ha un palmares unico: 5 ori olimpici, 7 successi nei Mondiali e 14 titoli europei. In totale gli atleti saranno 72 (36 uomini e altrettante donne) e tra questi figureranno anche alcuni italiani. Miriam Vece per lo sprint e per l’endurance Michele Scartezzini, Matteo Donegà, Rachele Barbieri (due ori e due argenti nel 2022 tra gli Europei di Monaco e i Mondiali in Francia) e Silvia Zanardi. Pesa l'assenza di Martina Fidanza, che inizialmente aveva annunciato che avrebbe preso parte al torneo.

Finalmente ci siamo

La seconda edizione della UCI Track Champions League è alle porte. I migliori corridori al mondo si sfideranno in cinque diverse tappe nei migliori velodromi d’Europa. Harrie Lavreysen (Paesi Bassi) tenterà di confermarsi nello sprint maschile, e così anche Katie Archibald (Gran Bretagna) nell’endurance femminile e Gavin Hoover (USA) in quello maschile. Non ci sarà invece Emma Hinze (Germania) che ha preferito avere un periodo di riposo e dunque abdica nello sprint femminile.

I motivi per non perdersi la UCI Track Champions League

DOVE E COME GUARDARE LA TRACK CHAMPIONS LEAGUE

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport, e su Eurosport Player (anche su TIMVISION). Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Discovery+ e su Eurosport Player.

Barbieri: “UCI Champions? Pronta a combattere. Eliminazione e Scratch le mie gare”

UCI Track Champions League “Emozione nuova, voglio divertirmi”: Donegà pronto all’esordio in Champions League IERI ALLE 08:34