Ciclismo su Pista, Uci Track Champions League - Lo show di luci: inzia la UCI Track Champions League 2022

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Ci siamo: inizia la UCI Track Champions League con la prima tappa al Velodromo di Mallorca, 4 discipline con 72 atleti al via per conquistare i 4 titoli e i 4 body di leader delle classifiche. La prima tappa della UCI Track Champions League, a Mallorca, è su Discovery Plus.

00:02:20, 8 minuti fa