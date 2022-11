Harrie Lavreysen, Mark Stewart (Endurance Maschile), Jennifer Valente (Endurance Femminile) e Shanne Braspennincx (Sprint Femminile). Per l’Italia promosso Michele Scartezzini, quarto nella classifica Endurance maschile Va in archivio la prima tappa della UCI Champions League a Maiorca (Velòdrom Illes Balears) con una conferma e tantissime sorprese. La conferma è ovviamente che vince il Keirin e fa secondo nella Sprint, confermando il suo status di padrone della velocità, mentre le sorprese arrivano nelle altre categorie, con le maglie di leader che vanno sulle spalle di(Endurance Maschile),(Endurance Femminile) e(Sprint Femminile). Per l’Italia, quarto nella classifica Endurance maschile grazie al podio nello Scratch , mentre Miriam Vece, Rachele Barbieri, Silvia Zanardi e Matteo Donegà sono rinviati alla prossima tappa, tra una settimana nel velodromo di Berlino.

Endurance Maschile: bene Stewart, ma Scartezzini c'è

Endurance maschile che inizia nel segno dell'incertezza, come da pronostico. Nello Scratch brilla il britannico Mark Stewart, eccezionale nel forzare la mano e portare via la fuga. Il corridore UK, nonostante l'inseguimento di Sebastian Mora e Michele Scartezzini, che poi chiudono rispettivamente secondo e terzo, trionfa alzando il braccio al cielo con apparente semplicità. Dal punto di vista tattico sicuramente spregiudicato Stewart, che decide per una gara "a blocco" e porta a casa il risultato pesante e anche la maglia di leader, completando la serata con il terzo posto nell'Eliminazione, poi vinta da Mathias Guillemette (6° nello Scratch). Il canadese rimane concentrato per tutti i giri e stronca le velleità dello specialista Gavin Hoover, secondo al traguardo. Qua sicuramente meno bene Scartezzini – 9° – mentre per Matteo Donegà serata molto difficile: dopo il 14° posto nello Scratch, un 15° nell'Eliminazione. L'esordio è sempre complicato.

Classifica (primi 5 posti + italiani)

CICLISTA PUNTI 1. Stewart 35 2. Guillemette 30 3. Mora 28 4. SCARTEZZINI 22 5. Perrett 21 13. DONEGÀ 3

Sprint femminile: Gros a metà, Friedrich delude

Avevamo detto che la Sprint League femminile poteva riservarci delle sorprese, ma non pensavamo che al comando andasse Shanne Braspennincx. Attenzione, non travisate queste parole, c'è tanto rispetto per l'olandese, che nel Keirin è stata in grado di trionfare all'olimpiade di Tokyo 2020, ma sicuramente questa leadership sull'ucraina Starikova arriva come un fulmino a ciel sereno. In primis per i tempi, praticamente all'esordio in UCI TCL, e in secondo luogo per i modi: l'olandese riesce a conquistare la maglia azzurra solo con i piazzamenti, arrivando in semifinale nel Keirin e quarta nella Sprint. Caparbietà e continuità, si, ma anche un pizzico di fortuna. La favorita numero 1, Mathilde Gros, dopo aver dominato nella Sprint, esce a sorpresa nel Keirin contro Mitchell e Capewell, mentre la favorita numero 2, Lea Friedrich, terza nella Sprint, buca completamente il Keirin uscendo per mano della polacca Los. Ne esce una classifica strana a fine serata, con Braspennincx al primo posto, Starikova al secondo e la colombiana Martha Bayona terza a 22 punti. "Rimandata a settembre" Miriam Vece, ancora alla ricerca della miglior forma e della sua bicicletta dimenticata a Madrid, tanto che è stata costretta a correre con quella di Rachele Barbieri.

Classifica (primi 5 posti + italiani)

CICLISTA PUNTI 1. Braspennincx 26 2. Starikova 24 3. Bayona 22 4. Friedrich 22 5. van de Wouw 21 14. VECE 3

Sprint maschile: Lavreysen primo, Richardson a ruota

Harrie Lavreysen ha finalmente trovato l’avversario che cercava. Non è più da solo il principe Harrie: quest’anno dovrà lottare con Matt Richardson, Malissimo Hoogland, assolutamente fuori fase e incapace di opporre resistenza sulla pista spagnola, mentre promossi sia Yakovlev che Morales: l’israeliano e il colombiano, insieme all'eterno Botticher, possono recitare il ruolo di terzo incomodo nella storia d’amore tra Harrie e Matthew. L’anno scorso è stata una gara a senso unico, con Botticher che ogni tanto gli dava fastidio, ma quest’anno sarà una gara a due, perchéha finalmente trovato l’avversario che cercava. Non è più da solo il principe Harrie: quest’anno dovrà lottare con Matt Richardson, l’australiano capace di soffiargli la vittoria nella Sprint . È stata una bellissima vittoria quella del ventitreenne, capace di resistere alle frustate del campione e a fargli sentire il fiato sul collo, dopo la vittoria autoritaria dell’olandese nel Keirin, in volata proprio su Botticher e Richardson , assolutamente fuori fase e incapace di opporre resistenza sulla pista spagnola, mentre: l’israeliano e il colombiano, insieme all'eterno Botticher, possono recitare il ruolo di terzo incomodo nella storia d’amore tra Harrie e Matthew.

Classifica (primi 5 posti)

CICLISTA PUNTI 1. Lavreysen 37 2. Richardson 35 3. Bötticher 30 4. Yakovlev 22 5. Ramirez Morales 20

Endurance femminile: Archibald non domina, male le italiane

Jennifer Valente un po’ come Shanne Braspennincx: in testa senza vincere. Sì, perché l’americana si prende la leadership dell’Endurance senza successi di serata, ma al contrario dell’olandese dimostra una solidità maggiore. Nello Scratch si mette terza alle spalle della dominatrice Katie Archibald, che vince con un filo di gas, mentre nell’Eliminazione va addirittura più su, conquistando il secondo posto alle spalle di Stenberg. Tutto questo, unito al sorprendente KO di Archibald nell’Eliminazione, crea un primo posto già tutto sommato autoritario: +8 su Calvo, Stenberg, Williams e Van Dam. Per quanto riguardo l’Italia invece, nonostante le grandi aspettative, stentano a decollare Silvia Zanardi e Rachele Barbieri, che prendono rispettivamente l’ottavo e il decimo posto nella generale al termine di un paio di corse poco brillanti (Barbieri 5a nello Scratch come miglior risultato di serata). Se si vuole eccellere in questa UCI TCL, bisogna fare di più.

CICLISTA PUNTI 1. Valente 32 2. Calvo 24 2. Stenberg 24 3. Williams 24 4. Van Dam 24 8. BARBIERI 16 10. ZANARDI 12

