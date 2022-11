Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Uci Track Champions League - Non è serata per Miriam Vece: 5a nella batteria nel Keirin

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Prima tappa della UCI Track Champions League c’è il keirin che parte dalle batterie: la nostra Miriam Vece è subito nella prima, prova a scattare ma non ce la fa. Chiude 5a e non si qualifica per la finale. La prima tappa della UCI Track Champions League, a Mallorca, è su Discovery Plus.

00:00:43, 37 minuti fa