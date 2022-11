Un totale di 500mila euro diviso equamente in due, tra uomini e donne. Quanto si guadagna per ogni singola prova? Quando per le classifiche finali? C'è un bonus per ogni partecipante? Ecco il dettaglio completo. Finalmente ci siamo, la Champions League di ciclismo su pista sta ricominciando. Dopo aver esplorato il format con la guida completa e la startlist con i nostri 5 rappresentanti nelle classifiche Endurance e Sprint, passiamo al montepremi.diviso equamente in due, tra uomini e donne. Quanto si guadagna per ogni singola prova? Quando per le classifiche finali? C'è un bonus per ogni partecipante? Ecco il dettaglio completo.

Ad

Gros distrugge la Germania: prima Hinze, dopo Friedrich

UCI Track Champions League Lo show della UCI Track Champions League su Eurosport e Discovery + 2 ORE FA

Quanto si guadagna ad ogni gara vinta?

PIAZZAMENTO PREMIO 1° 1.000€ 2° 800€ 3° 650€ 4° 450€ 5° 350€ 6° 250€ 7° 175€ 8° 100€ 9° 75€ 10° 50€

Per gara vinta si intende ogni singola prova all'interno di una tappa della nuova UCI Track Champions League. Considerando che ogni corridore affronterà due prove per giornata, dunque, potrà portare a casa 2000€ in caso di en plein. In questo caso non c'è differenza rispetto alla categorie delle prove: c'è lo stesso premio che tu vinca una gara di Scratch o di Sprint.

Quanto si guadagna a vincere la classifica generale della Champions?

PIAZZAMENTO PREMIO 1° 25.000€ 2° 15.000€ 3° 12.000€ 4° 10.000€ 5° 7.500€ 6° 5.000€ 7° 3.500€ 8° 2.750€ 9° 2.500€ 10° 2.250€ 11° 2.000€ 12° 1.750€ 13° 1.500€ 14° 1.250€ 15° 1.000€ 16° 750€ 17° 500€ 18° 250€

E infine ecco i premi assegnati in base alle classifiche generali finali. Si porta a casa qualcosina anche il 18° in classifica, anche se il colpo lo fa il primo della classe con 25.000€ tutti in un colpo. Ma dovrà essere stato bravo a conquistare la classifica dopo 5 tappe. C'è da ricordare che ad ogni corridore viene riconosciuto un bonus di partecipazione di 1500€, oltre al pagamento delle spese di vitto, alloggio e di viaggio per presenziare all'evento. Ogni pistard riceverà la quota di partecipazione e i premi che avrà collezionato solo a fine torneo, questo perché alla firma del contratto ha garantito la sua partecipazione a tutti e 5 gli eventi.

Qualora dovesse ritirarsi prima della conclusione dei 5 eventi, infatti, non gli verrebbero riconosciuti né i premi né i punti UCI conquistati per i rispettivi ranking, a parte le spese di viaggio. Tutto questo a meno di una motivazione valida: qualora dovesse non poter proseguire a causa di un infortunio (con referto della visita medica alla mano), il singolo corridore riceverebbe comunque il compenso dei premi conquistati fino al suo infortunio.

Barbieri argento nell'eliminazione, oro Kopecky: rivivi la volata

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport, e su Eurosport Player (anche su TIMVISION). Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Discovery+ e su Eurosport Player.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

UCI Track Champions League Classifiche e maglie: la guida alla seconda edizione della UCI TCL 18 ORE FA